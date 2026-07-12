Son Sefer filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sefer ne zaman, nerede çekildi?
Son Sefer filmi, 12 Temmuz Pazar günü TRT 1 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu filmin senaryosu Murat Koca, Uğur Uzunok imzası taşıyor. 15 Temmuz gecesinde yaşanan gerçek olaylardan ilham alan yapım, bir halk otobüsü şoförünün kahramanlık hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Film, milli birlik ve dayanışma ruhunu etkileyici bir dille izleyiciye aktarıyor. Peki, Son Sefer filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Son Sefer filmi konusu ve oyuncuları...
Son Sefer filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. TRT ortak yapımı olan film, yaşanmış olaylardan ilham alan hikâyesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor. Yayın akışında yer almasının ardından filmin konusu, oyuncuları ve çekim detayları araştırılmaya başladı. Peki, Son Sefer filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sefer filmi gerçek hikaye mi, ne zaman, nerede çekildi? İşte merak edilen ayrıntılar...
SON SEFER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Son Sefer, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında, Türkiye’nin dört bir yanında vatan için mücadele eden asker, polis ve sivillerin hikayesini merkeze alıyor. Film, emekli olmaya hazırlanan otobüs şoförü Ercan’ın (Zafer Algöz) son seferine odaklanıyor. Ercan, aralarında kızının sevdiği adam Kerem’in (Caner Topçu) de bulunduğu yolcularla Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıkar. Ancak darbe girişiminin başlamasıyla, sıradan bir yolculuk destansı bir direnişe dönüşür. Ercan’ın geçmişte yaşadığı bir askeri kumpasın travmaları, darbe gecesi yeniden su yüzüne çıkar.
Aynı sırada, kızının çalıştığı Atatürk Havalimanı’ndaki kontrol kulesi darbeciler tarafından basılır ve kuleyi ele geçirenlerin başında Ercan’ın geçmişini karartan komutan Gürdal (Cem Özer) bulunmaktadır. Kerem’in yedek kuleye ulaşarak sivil uçakları yönlendirmesi ve Cumhurbaşkanı’nı güvenli bir şekilde indirmesi gerektiği bu kritik gecede, Ercan otobüsünü vatanın kalbine doğru yönlendirir. Ancak yolculuk, sadece dışardaki darbecilere karşı değil, otobüsün içindeki gizli bir hainle de sınanacaktır. Film, bir otobüs dolusu insanın farklı sosyal ve kültürel geçmişlere sahip olmasına rağmen vatan için tek yürek olmasını ve bu kaos ortamında verdikleri zorlu kararları çarpıcı bir şekilde işliyor.
SON SEFER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Zafer Algöz
Caner Topçu
Aslıhan Karalar
Sait Genay
Berke Üzrek
Gürkan Uygun
Ayhan Kavas
Volkan Keskin
Hakan Boyav
Mehmet Esen
SON SEFER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Son Sefer filminin çekimleri 2024 yılında tamamlandı. Yapım, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında hazırlanan özel projeler arasında yer aldı ve ilk kez aynı yıl izleyiciyle buluştu.
SON SEFER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Hikâyenin geçtiği güzergâhlar doğrultusunda Atatürk Havalimanı çevresi, çeşitli ilçe yolları ve şehir içi ulaşım noktalarında çekimler yapıldı. Böylece 15 Temmuz gecesinin atmosferi mümkün olduğunca gerçekçi şekilde yansıtıldı.