SON SEFER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Son Sefer, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında, Türkiye’nin dört bir yanında vatan için mücadele eden asker, polis ve sivillerin hikayesini merkeze alıyor. Film, emekli olmaya hazırlanan otobüs şoförü Ercan’ın (Zafer Algöz) son seferine odaklanıyor. Ercan, aralarında kızının sevdiği adam Kerem’in (Caner Topçu) de bulunduğu yolcularla Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıkar. Ancak darbe girişiminin başlamasıyla, sıradan bir yolculuk destansı bir direnişe dönüşür. Ercan’ın geçmişte yaşadığı bir askeri kumpasın travmaları, darbe gecesi yeniden su yüzüne çıkar.

Aynı sırada, kızının çalıştığı Atatürk Havalimanı’ndaki kontrol kulesi darbeciler tarafından basılır ve kuleyi ele geçirenlerin başında Ercan’ın geçmişini karartan komutan Gürdal (Cem Özer) bulunmaktadır. Kerem’in yedek kuleye ulaşarak sivil uçakları yönlendirmesi ve Cumhurbaşkanı’nı güvenli bir şekilde indirmesi gerektiği bu kritik gecede, Ercan otobüsünü vatanın kalbine doğru yönlendirir. Ancak yolculuk, sadece dışardaki darbecilere karşı değil, otobüsün içindeki gizli bir hainle de sınanacaktır. Film, bir otobüs dolusu insanın farklı sosyal ve kültürel geçmişlere sahip olmasına rağmen vatan için tek yürek olmasını ve bu kaos ortamında verdikleri zorlu kararları çarpıcı bir şekilde işliyor.