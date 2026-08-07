SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu için futbolseverlerin geri sayımı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan sezon takvimi ile Süper Lig'in ilk hafta takvimi de belli oldu. Toplamda 34 hafta sürecek olan yeni sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. İşte, 2026-2027 Süper Lig başlama tarihi ve ilk hafta maç fikstürü…
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, 2026-2027 Süper Lig’in yeni sezon ilk hafta maçları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos günlerinde gerçekleştirilecek. Yeni sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık’ta tamamlanacak, ikinci yarısı ise 15-18 Ocak 2027 tarih aralığında başlayarak 23 Mayıs 2027’de sona erecek. İşte, Süper Lig 2026 2027 sezonu başlangıç tarihi ve ilk hafta fikstürüne ilişkin detaylar…
SÜPER LİG 2026 - 2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı resmi sezonsal planlamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 2026 - 2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı oynanacak olan açılış müsabakasıyla resmen açılacak. Yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları, takımların yaz kampı çalışmalarının ve geniş kapsamlı transfer operasyonlarının tamamlanmasının hemen ardından 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihleri arasına yayılarak dört günlük bir futbol şöleni şeklinde gerçekleştirilecek.
SÜPER LİG 2026 - 2027 İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig, 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak Gaziantep FK-Alanyaspor maçıyla başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Süper Lig’de 2026-27 sezonunu Başkent Ankara’da Gençlerbirliği maçıyla açacak. Trabzonspor, Süper Lig'de ilk hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.
SÜPER LİG 2026-2027 İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta fikstürü belli oldu. Yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. İlk hafta mücadeleleri 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray-Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor-Göztepe
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU!
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇLARI SAAT KAÇTA?
2026-2027 sezonunun ilk haftasında karşılaşmalar 19.00 ve 21.30 saatlerinde başlayacak. Sezonun açılış karşılaşması ise 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak. İlk haftada Fenerbahçe 21.30'da Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, Beşiktaş da aynı saatte Eyüpspor'u konuk edecek.
SÜPER LİG 2026-2027 SEZONUNDA MAÇ SAATLERİ NASIL OLACAK?
TFF'nin açıkladığı planlamaya göre Süper Lig'de maç başlangıç saatleri sezon içerisinde değişiklik gösterecek. Ağustos ayında karşılaşmalar 19.00 ve 21.30'da oynanacak. Eylül ayında ise müsabakalar 17.00 ve 20.00 saatlerinde başlayacak. Normal sezon döneminde maçların 13.30, 16.00 ve 19.00 saatlerinde oynanması planlanıyor. Ramazan ayında ise karşılaşmaların başlangıç saatleri iftar vakitleri dikkate alınarak düzenlenecek.