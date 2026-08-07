SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ | 2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

SÜPER LİG 2026 - 2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı resmi sezonsal planlamaya göre, Trendyol Süper Lig'de 2026 - 2027 sezonunun perdesi 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı oynanacak olan açılış müsabakasıyla resmen açılacak. Yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları, takımların yaz kampı çalışmalarının ve geniş kapsamlı transfer operasyonlarının tamamlanmasının hemen ardından 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihleri arasına yayılarak dört günlük bir futbol şöleni şeklinde gerçekleştirilecek.