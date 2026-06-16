Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ || Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig açılış maçı ne zaman?

        SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ || Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig açılış maçı ne zaman?

        Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başladı. 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi, açılış maçı ve ilk hafta programı merak konusu olurken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Süper Lig’de yeni sezon perdesi açılıyor! 2026-2027 sezonunun старт tarihi ve açılış maçına dair detaylar futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Taraftarlar “Lig ne zaman başlıyor, ilk düdük hangi maçta çalacak?” sorularına yanıt arıyor. Ayrıntılar haberimizde.

        2

        SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurusuna göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yaz aylarında start alıyor. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları bileti ve ligde kalma mücadelesine sahne olacak yeni sezonda ilk hafta karşılaşmaları 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak.

        3
        ÖNERİLEN VİDEO

        Belediye başkanına tehdit ve hakarete gözaltı

        (DHA) Afyonkarahisar'da belediye başkanına tehdit ve hakarette bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası