SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ || Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig açılış maçı ne zaman?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başladı. 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi, açılış maçı ve ilk hafta programı merak konusu olurken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
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Süper Lig’de yeni sezon perdesi açılıyor! 2026-2027 sezonunun старт tarihi ve açılış maçına dair detaylar futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Taraftarlar “Lig ne zaman başlıyor, ilk düdük hangi maçta çalacak?” sorularına yanıt arıyor. Ayrıntılar haberimizde.
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SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurusuna göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yaz aylarında start alıyor. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları bileti ve ligde kalma mücadelesine sahne olacak yeni sezonda ilk hafta karşılaşmaları 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak.
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Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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