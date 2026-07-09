SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN? Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilecek fikstür çekimiyle birlikte ilk hafta maçları ve sezon boyunca oynanacak kritik derbi karşılaşmaları netlik kazanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği yeni sezon, hem gerçekleşen hem de yapılması beklenen transferlerle birlikte oldukça çekişmeli bir döneme sahne olmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen fikstür çekiminin detayları da netleşirken, kulüplerin sezon yol haritası bu kura ile birlikte şekillenecek. Peki, Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Süper Lig’de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilecek fikstür çekimiyle birlikte ilk hafta maçları ve sezon boyunca oynanacak kritik derbi karşılaşmaları netlik kazanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği yeni sezon, hem gerçekleşen hem de yapılması beklenen transferlerle birlikte oldukça çekişmeli bir döneme sahne olmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen fikstür çekiminin detayları da netleşirken, kulüplerin sezon yol haritası bu kura ile birlikte şekillenecek. Peki, Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
SÜPER LİG 2026-2027 FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi bugün, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak organizasyon, Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
SÜPER LİG 2026-2027 FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Süper Lig fikstür çekimi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.