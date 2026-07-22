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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026-2027 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte?

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026-2027 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte?

        Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği yeni sezona geri sayım başladı. Takımlar hazırlıklarını hızlandırırken, taraftarlar ise ilk düdüğün çalacağı o kritik günü öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yeni sezonun açılış haftasıyla birlikte Süper Lig'de rekabetin dozu yine zirveye çıkacak. Peki, 2026-2027 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        1

        Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği yeni sezona geri sayım başladı. Takımlar hazırlıklarını hızlandırırken, taraftarlar ise ilk düdüğün çalacağı o kritik günü öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yeni sezonun açılış haftasıyla birlikte Süper Lig’de rekabetin dozu yine zirveye çıkacak. Peki, 2026-2027 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Detaylar haberimizde.

        2

        2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre, Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği lig maratonu, oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte resmen start alacak.

        3

        2026-2027 SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı fikstür programına göre, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Yeni sezonun açılış maçlarından biri olan Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30’da oynanacak ve lig maratonunun ilk haftasında sahne alacak.

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        YENİ SEZON DERBİ TARİHLERİ

        2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda derbi haftaları şu şekilde olacak:

        4. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

        6. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

        8. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

        9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

        13. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

        15. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

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