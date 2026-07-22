Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği yeni sezona geri sayım başladı. Takımlar hazırlıklarını hızlandırırken, taraftarlar ise ilk düdüğün çalacağı o kritik günü öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yeni sezonun açılış haftasıyla birlikte Süper Lig’de rekabetin dozu yine zirveye çıkacak. Peki, 2026-2027 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk maç hangi tarihte? Detaylar haberimizde.