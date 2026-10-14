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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! 13 Ekim 2026 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! 13 Ekim 2026 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Haftanın merakla beklenen şans oyunu çekilişinde sonuçları öğrenmek isteyenler, Süper Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Peki, 13 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir, kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 06:33 Güncelleme:
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        Süper Loto sonuçları açıklandı. Şansını deneyenler, kuponlarındaki numaralarla çekiliş sonucunu karşılaştırmak istiyor. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte ikramiye dağılımı ve kazanan kategoriler de merak ediliyor. Sonuçları kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesinden sorgulayabiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır, 13 Ekim 2026 çekilişinde kazandıran numaralar hangileri? İşte 13 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları...

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        13 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        Süper Loto'nun 13 Ekim 2026 Salı tarihli çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından resmî kanallar üzerinden kontrol edilebilir. Kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı, Milli Piyango Online sonuç ekranında yayımlanır.

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        13 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        13 Ekim 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:

        18 - 45 - 54 - 56 - 57 - 60

        Süper Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

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        SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto çekiliş sonucu, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.

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        SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.

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        #milli piyango
        #Süper Loto
        #Şans oyunu
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