25 Ağustos 2026 Salı günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi ve çekilişin ardından sonuçlar belli oldu. Süper Loto oynayanlar, kuponlarını kontrol etmek için kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sorgulama ekranında yer aldı. Büyük ikramiyenin hangi kategoriye çıktığı ve ikramiye kazanan talihlilerin durumu da sonuçların açıklanmasının ardından belli oldu. İşte, 25 Ağustos 2026 Salı Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...