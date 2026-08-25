Süper Loto sonuçları açıklandı 25 Ağustos 2026 Salı: Süper Loto sonucu sorgula ekranı
Süper Loto sonuçları 25 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından sorgulanabiliyor. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve ikramiye dağılımı da sonuçların açıklanmasıyla birlikte netleşti. Peki, 25 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte, 25 Ağustos 2026 Salı Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
25 Ağustos 2026 Salı günü Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi ve çekilişin ardından sonuçlar belli oldu. Süper Loto oynayanlar, kuponlarını kontrol etmek için kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sorgulama ekranında yer aldı. Büyük ikramiyenin hangi kategoriye çıktığı ve ikramiye kazanan talihlilerin durumu da sonuçların açıklanmasının ardından belli oldu. İşte, 25 Ağustos 2026 Salı Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
25 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından Süper Loto'nun kazandıran numaraları belli oldu. Oyuncular, kuponlarında bulunan numaraları açıklanan Süper Loto sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.
25 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
25 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
13 - 19 - 29 - 31 - 34 - 53
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekiliş sonucu, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.