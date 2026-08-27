Süper Loto sonuçları açıklandı 27 Ağustos 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından Süper Loto sonuç sorgulama ekranı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar...
Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen Süper Loto sonuçları çekilişin ardından Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilir hale geldi. Kupon sahipleri büyük ikramiye başta olmak üzere diğer ikramiye kategorilerinde kazanan numaraları kontrol ediyor. Süper Loto sonuçları, çekilişin ardından vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 27 Ağustos 2026 Süper Loto sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 AĞUSTOS 2026
27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Süper Loto'da haftanın kazandıran numaraları açıklandı.
27 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
27 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
15 - 26 - 27 - 41 - 49 - 52
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekiliş sonucu, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.