Süper Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! 1 Ekim 2026 Perşembe Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto çekilişi 1 Ekim 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından kuponlarındaki numaraları kontrol etmek için Süper Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki 1 Ekim 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları...
1 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından vatandaşlar Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranı üzerinden kuponlarını sorgulamaya başladı. Süper Loto'da 6 doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler açıklanan numaraları yakından takip etti. Peki 1 Ekim 2026 Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri ve büyük ikramiye devretti mi? İşte Süper Loto sonuçları, ikramiye bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 EKİM 2026
1 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından vatandaşlar kuponlarını kontrol ederek 6, 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerinde ikramiye kazanıp kazanmadıklarını araştırmaya başladı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 EKİM 2026
13 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar
14 - 15 - 34 - 38 - 50 - 56
Süper Loto'da büyük ikramiye devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.
Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.