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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Haftanın son Süper Loto çekilişi, 27 Eylül 2026 Pazar günü noter huzurunda tamamlanıyor. Kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı kesinleşiyor. Peki, 27 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Süper Loto sonuçları sorgulaması başladı. 27 Eylül 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinde ilan edilecek. En son çekilişte, 6 bilen çıkmayınca tam 552 milyon 699 bin 191 TL ikramiye devretti. 5 bilen 16 talihli ise 205.088,3 TL kazandı. Peki, 27 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        27 Eylül Süper Loto çekilişi 21.30’da yapılacak ve sonuçlar duyurulacak.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

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        SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI

        Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

        Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

        Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

        İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

        Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

        Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

        Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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        Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

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        #Süper Loto
        #süper loto sonuçları
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