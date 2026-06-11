Survivor kim elendi? 11 Haziran Perşembe Survivor eşleşmeleri nasıl oldu?
Survivor 2026'da büyük finale doğru geri sayım sürerken gözler eleme düellosuna çevrildi. Haftanın eleme potasında yer alan isimleri Deniz, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Nefise oldu. Son dokunulmazlık oyununun ardından eleme düellosu eşleşmeleri de netlik kazandı. Yarışmacılar final koltuğuna bir adım daha yaklaşabilmek için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki Survivor kim elendi? 11 Haziran Perşembe Survivor eşleşmeleri nasıl oldu? İşte 11 Haziran 2026 Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor 2026'da İstanbul finali öncesinde kritik bir haftaya girildi. Son bireysel dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından eleme potası kesinleşti. Deniz, Nagihan, Sercan ve Nefise'nin yer aldığı potada düello eşleşmeleri de belli oldu. Eleme düellosunda Nagihan-Deniz ve Sercan-Nefise eşleşmeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu, eleme potasında kimler var? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Ada konseyinin ardından haftanın eleme düellosu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Nagihan Karadere – Deniz
Sercan Yıldırım – Nefise
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER?
Survivor 2026'da haftanın eleme adayları Deniz, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım ve Nefise olarak belirlendi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2026'nın son bireysel dokunulmazlık oyununda Mert Nobre rakiplerini geride bırakarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece kendisini güvence altına alan Mert Nobre, eleme sürecinin şekillenmesinde de önemli rol oynadı. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları ve düello eşleşmeleri kesinlik kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
11 Haziran Perşembe günü itibarıyla eleme düellosu eşleşmeleri belli olsa da henüz adaya veda eden yarışmacı açıklanmadı. Survivor'da elenen isim düello mücadelelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte final yolunda bir yarışmacı daha hayallerine veda edecek.