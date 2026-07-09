TAHSİS NO'YA GÖRE ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ || SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Müşteri olarak bulunduğu kafede kurşunların hedefi oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada kafede müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz, olayla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen öldürülmüştü. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Silahla ateş açan baba ve yanındaki oğluna hapis cezası istendi. Habertürk'ten Zaf... Daha Fazla Göster Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada kafede müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz, olayla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen öldürülmüştü. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Silahla ateş açan baba ve yanındaki oğluna hapis cezası istendi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberi... Daha Az Göster