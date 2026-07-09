TAHSİS NO'YA GÖRE ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ || SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Zamlı emekli maaşı ödeme günleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözlerini şimdi zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihlere çevirdi. SGK tarafından tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek ödemeler için takvim merak edilirken, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alan emekliler için Temmuz 2026 emekli maaşı ödeme tarihleri...
Zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından araştırılıyor. Temmuz 2026 maaş artışlarının kesinleşmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler için hazırlıklarını tamamladı. Emekliler, maaşlarını hangi tarihte alacağını öğrenmek isterken, 17-26 Temmuz arasında ödeme günü bulunan vatandaşlar için zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme takvimi...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, 23 BİN 552 TL OLDU MU?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme AK Parti tarafından TBMM'ye kanun teklifi olarak sunuldu. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni tutar yürürlüğe girecek. Bu nedenle 23 bin 552 TL tutarı henüz kesinleşmiş değil.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ödemeleri de kurumun belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon verisi esas alınarak hesaplandı. Bu kapsamda maaşlara yüzde 17,76 oranında artış uygulanacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde