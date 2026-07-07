Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz 2026 Zamlı Maaşlar Belli Oldu | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli memur aylığı ne kadar oldu?

        Temmuz 2026 Zamlı Maaşlar Belli Oldu | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli memur aylığı ne kadar oldu?

        Yılın ikinci yarısına girilirken memur maaşlarına yönelik yapılan artış ve düzenlemeler, kamu çalışanlarının gelir yapısında önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, oluşan yeni maaş dengesi hem çalışanlar hem de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yılın ikinci yarısına girilirken memur maaşlarına yönelik yapılan artış ve düzenlemeler, kamu çalışanlarının gelir yapısında önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, oluşan yeni maaş dengesi hem çalışanlar hem de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

        2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Bu oran; toplu sözleşme kapsamında verilen yüzde 7’lik artışa ek olarak, enflasyon farkından doğan yüzde 6,52’lik artışın eklenmesiyle oluştu.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Temmuz zammı öncesinde 61.890 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yapılan artışla birlikte 70.224 TL’ye yükseldi. Bu hesaplamaya aile yardımı ödeneği de dahil edilirken, söz konusu rakam kamu çalışanlarının taban maaşında önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

        4

        EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur emekli aylığı da 27.772 TL’den 31.527 TL’ye çıkarıldı.

        5

        AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER

        Memur maaş hesaplamalarında yalnızca çıplak maaş değil, aile yardımı, çocuk yardımı ve bazı ek ödemeler de önemli rol oynuyor. Özellikle çalışmayan eş ve çocuk sayısına göre değişen aile yardımı, toplam maaşın yükselmesine katkı sağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama

        Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. (AA)  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı