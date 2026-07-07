Temmuz 2026 Zamlı Maaşlar Belli Oldu | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli memur aylığı ne kadar oldu?
Yılın ikinci yarısına girilirken memur maaşlarına yönelik yapılan artış ve düzenlemeler, kamu çalışanlarının gelir yapısında önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, oluşan yeni maaş dengesi hem çalışanlar hem de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.
Yılın ikinci yarısına girilirken memur maaşlarına yönelik yapılan artış ve düzenlemeler, kamu çalışanlarının gelir yapısında önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, oluşan yeni maaş dengesi hem çalışanlar hem de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.
MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Bu oran; toplu sözleşme kapsamında verilen yüzde 7’lik artışa ek olarak, enflasyon farkından doğan yüzde 6,52’lik artışın eklenmesiyle oluştu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammı öncesinde 61.890 TL seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yapılan artışla birlikte 70.224 TL’ye yükseldi. Bu hesaplamaya aile yardımı ödeneği de dahil edilirken, söz konusu rakam kamu çalışanlarının taban maaşında önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur emekli aylığı da 27.772 TL’den 31.527 TL’ye çıkarıldı.
AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER
Memur maaş hesaplamalarında yalnızca çıplak maaş değil, aile yardımı, çocuk yardımı ve bazı ek ödemeler de önemli rol oynuyor. Özellikle çalışmayan eş ve çocuk sayısına göre değişen aile yardımı, toplam maaşın yükselmesine katkı sağlıyor.