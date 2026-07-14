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        Haberler Bilgi Gündem THY YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI! THY yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar ve iller için geçerli, bilet fiyatları ne kadar?

        THY YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI! THY yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar ve iller için geçerli, bilet fiyatları ne kadar?

        Türk Hava Yolları, Türkiye içindeki uçuşlarda uygun fiyatlı seyahat etmek isteyen yolculara yönelik yeni kampanyasını açıkladı. Belirli sayıdaki koltukla sınırlı tutulan fırsattan yararlanmak isteyenler, biletlerin hangi tarihler arasında satın alınabileceğini, kampanyaya dahil edilen güzergâhları ve geçerli seyahat dönemini merak ediyor. Peki, THY'nin 2026 yılı yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi şehirleri ve seferleri kapsıyor, kampanyalı bilet ücretleri ne kadar? İşte Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatlı yurt içi uçuş fırsatına dair bilinmesi gereken ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Türk Hava Yolları, iç hatlarda seyahat edecek yolculara yönelik yeni bir fiyat avantajı sundu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, indirimli biletlerin satışta kalacağı süreyi, geçerli uçuş noktalarını ve seyahat edilebilecek tarih aralığını yakından takip ediyor. Kontenjanla sınırlı olan fırsat, uygun fiyatla yolculuk planlayanların gündeminde yer alıyor. Peki, THY’nin 2026 yurt içi kampanyası hangi güzergâhlarda geçerli, bilet ücretleri kaç TL’den başlıyor? İşte kampanyanın şartları, tarihleri ve kapsadığı illere ilişkin detaylar...

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        THY YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINI DUYURDU!

        Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 1.449 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolculara yönelik kampanya, toplam 150 bin koltukla sınırlı olacak.

        Kampanyalı biletler, 12-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek.

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        THY BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLER İÇİN GEÇERLİ?

        Türk Hava Yolları’nın indirimli yurt içi bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletler, 1 Ekim-20 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

        İndirim, İstanbul Havalimanı kalkışlı veya varışlı, Türk Hava Yolları'nın ekonomi sınıfı, tek yön ve direkt yurt içi seferlerini kapsıyor. Kampanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı uçuşlarında, Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinde, AJet uçuşlarında ve Türk Hava Yolları'nın codeshare (ortak) seferlerinde uygulanmayacak.

        Kampanya kapsamında EcoFly biletler 1.449 TL, EkstraFly biletler 1.749 TL ve PrimeFly biletler ise 1.849 TL'den başlayan tek yön fiyatlarla satışa sunulacak. Bu avantajlı ücretler, kampanya şartlarını sağlayan yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

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        THY BİLET KAMPANYASI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

        Kampanya, İstanbul çıkışlı olarak Türkiye’nin tüm şehirlerine düzenlenen seferler ile diğer şehirlerden İstanbul’a yapılan uçuşlarda geçerli olacak. İndirimli bilet fırsatından yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli ve aktarmasız yurt içi seferlerde yararlanılabilecek.

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