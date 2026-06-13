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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı: TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak? 2026 TOKİ kurasız açık satış kampanyası başvuruları ne zaman?

        TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışı: TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak?

        TOKİ'nin 2026 yılında hayata geçireceği yeni konut kampanyası milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu proje kapsamında 64 ilde toplam 20 bin konut satışa sunulacak. Uygun ödeme koşulları ve erişilebilir taksit seçenekleriyle dikkat çeken kampanyada, başvuru şartları, satış yapılacak iller ve kurasız açık satış detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        Ev sahibi olmak isteyenler için beklenen haber geldi. TOKİ, Türkiye genelinde 64 ili kapsayan yeni konut kampanyasını duyurdu. Toplam 20 bin konutun satışa çıkarılacağı projede, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik avantajlı ödeme imkanları sunulması planlanıyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından "TOKİ 20 bin konut satışı hangi illerde yapılacak?", "2026 TOKİ kurasız açık satış kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak?" soruları öne çıktı. Kampanyaya ilişkin tüm detaylar yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...

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        TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT KAMPANYASI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde 20 bin konutu kapsayan bir TOKİ kampanyası başlayacağını açıkladı.

        Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var" dedi.

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        TOKİ'DEN 64 İLDE 20 BİN KONUT BAŞVURU KOŞULLARI NE?

        Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

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        KONUT SATIŞ TARİHLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

        Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

        Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

        2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

        Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

        “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.

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        TOKİ 20 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ’den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

        1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

        Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

        2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

        %50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

        3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

        Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

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        TOKİ KİRALIK KONUT TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

        Bakan Kurum, "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. "Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız" dedi.

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