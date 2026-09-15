TOKİ KİRALIK KONUT E-DEVLET BAŞVURUSU 2026: TOKİ 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 kiralık konut başvuruları nasıl yapılır, kiralar ne kadar, şartları neler?
İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. 14 Eylül itibarıyla başlayan süreçte, ilk aşamada kura yöntemiyle 1.071 konut hak sahiplerine tahsis edilecek. Farklı ilçelerde hayata geçirilen projelerde yer alan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri için başvurular e-Devlet üzerinden ücretsiz şekilde yapılabilecek. TOKİ'nin kiralık konut fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise başvuru koşulları, konutların yapılacağı ilçeler ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin detayları araştırıyor. İşte 2026 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvuru şartları ve tüm merak edilenler…
İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. 14 Eylül'de başlayan başvurular kapsamında ilk etapta 1.071 konut, kura ile belirlenecek hak sahiplerine tahsis edilecek. Proje kapsamında farklı ilçelerde bulunan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri için başvurular e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınacak. Peki, TOKİ 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 kiralık konut başvuruları nasıl yapılır, kiralar ne kadar, şartları neler? İşte 2026 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesine dair tüm merak edilenler…
TOKİ KİRALIK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi kapsamında başvuru süreci 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Vatandaşlar, 25 Eylül 2026 tarihine kadar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Projeye katılım için başvuru sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak.
TOKİ'nin kiralık konut fırsatından yararlanmak isteyenler, e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra TOKİ hizmetleri bölümündeki “Konut / İşyeri Başvuru” ekranından işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin bilgiler ve başvuru sonucu da aynı ekran üzerinden takip edilebilecek.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin resmi proje bilgilerine göre kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için aranan temel koşullar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak
- Evli olmak
- En az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek
- Başvuru sahibi veya eşi adına Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut bulunmamak
- Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
- Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahipliği bulunmamak
- Hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması
- Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın almamış veya satmamış olmak
- Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Ayrıca 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacak.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konut projesinde toplam 1.071 konut 12 ilçede tahsis edilecek. Konutlar dört ayrı grup halinde değerlendirilecek.
1. grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar
2. grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal
3. grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören
4. grup: Arnavutköy
İlk etapta 291 konut birinci gruba, 330 konut ikinci gruba, 360 konut üçüncü gruba ve 90 konut dördüncü gruba ayrıldı. İstanbul'da yaşayan başvuru sahipleri kendi ilçeleri dışında bulunan gruplar için de başvuruda bulunabilecek.
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi bulunuyor. Kira bedelleri konut tipine göre belirlenirken fiyatlar 10 bin TL'den başlıyor.
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL
TOKİ KİRALIK KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN?
İlk aşamada başlatılacak 1.071 kiralık sosyal konut için kura süreci ve konut teslimlerinin Ekim 2026'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Kura sonucunda belirlenen hak sahipleri, konutlarda 3 yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak.
Bu sürenin tamamlanmasının ardından herhangi bir uzatma yapılmayacak, yeni dönem için yararlanacak kişiler yeniden kura yöntemiyle belirlenecek.
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.