TRT 1 yeni frekans bilgileri 2026: Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 frekans bilgileri, Türksat uydularında gerçekleştirilen değişikliğin ardından izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş yapılmasıyla birlikte bazı televizyon kanallarının frekanslarında değişikliğe gidildi. Özellikle Fenerbahçe-Lyon maçını TRT 1 ekranlarından kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, yeni TRT 1 frekans ayarlarını araştırmaya başladı. TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında ise kanalların manuel olarak yeniden taratılması gerekebiliyor. TRT 1'i televizyonunda bulamayan veya sinyal problemi yaşayan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini cihazlarına girerek kanal araması yapabiliyor. Peki, TRT 1 frekans bilgileri yeni 4A Türksat 2026: Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte, TRT 1 güncel frekans bilgileri ve uydu alıcısında yapılması gereken ayarlar...
Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişin ardından birçok kanalda frekans ayarında değişikliğe gidildi. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak karşılaşma öncesinde TRT 1 frekans bilgileri daha fazla araştırılmaya başlandı. Mücadeleyi televizyonundan şifresiz takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1'in yeni uydu frekansını cihazlarına tanımlayabiliyor. TRT'nin resmi frekans bilgilerinde Türksat 4A üzerinden TRT 1 HD yayın için güncel değerler yer alıyor. Peki, TRT 1 frekans bilgileri yeni 4A Türksat 2026: Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte, TRT 1 HD frekans ayarı bilgisi...
TRT 1 FREKANS BİLGİSİ
TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11.794 MHz
Polarizasyon: V - Dikey
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
Yayın: TRT 1 HD
TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1 frekans ayarı, televizyon veya uydu alıcısının menüsündeki kanal arama bölümünden yapılabiliyor. Cihazdan cihaza menü isimleri değişse de genel olarak Ayarlar > Kanal Ayarları > Manuel Arama ya da Uydu Ayarları > Manuel Tarama bölümü kullanılıyor.
İlk olarak uydu listesinden Türksat 4A 42°E seçiliyor. Ardından frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey), sembol oranına ise 30000 yazılıyor. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanıyor ve kanal taraması başlatılıyor. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesinde görünmesi bekleniyor.
TKGS OLMAYAN UYDU ALICILARINDA TRT 1 NASIL BULUNUR?
TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında frekans değişiklikleri otomatik olarak gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle TRT 1 frekans bilgileri cihazın manuel arama bölümüne girilerek kanal taraması yapılması gerekiyor.
Kullanıcılar ayrıca cihazlarının desteklemesi halinde şebeke araması veya otomatik kanal taraması seçeneklerini de kullanabilir. Türksat 4A'ya geçiş sonrasında bazı cihazlarda kanal listesinin güncellenmesi gerekebileceği belirtiliyor.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI TRT 1'DE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk edecek. 18 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Bu nedenle karşılaşma öncesinde TRT 1 frekans ayarı özellikle futbolseverlerin gündemine girdi. Televizyonunda TRT 1 bulunmayan veya kanalın sinyalini alamayan izleyicilerin maç başlamadan önce Türksat 4A üzerinden güncel frekans bilgileriyle tarama yapması önem taşıyor.
TRT 1 FREKANS AYARI NEREDEN YAPILIR?
TRT 1 frekans ayarı, televizyonun veya harici uydu alıcısının Ayarlar/Kurulum/Kanal Arama menüsünden gerçekleştiriliyor. Menüde manuel arama seçildikten sonra Türksat 4A uydusu seçiliyor ve güncel frekans değerleri giriliyor.
TRT'nin resmi frekans sayfasında Türksat 4A için farklı kapsama alanlarına yönelik bilgiler de bulunuyor. Türkiye-Orta Asya HD yayını için TRT 1'in 11.958 MHz, V dikey, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri de resmi listede yer alıyor.
Bu nedenle cihazdaki kanalın hangi TRT 1 yayını olduğuna ve kapsama alanına göre doğru frekans bilgisinin kullanılması gerekiyor. Türkiye'de TRT 1 HD için Türksat'ın güncel frekans listesinde 11794 V 30000 3/4 bilgisi yer alıyor.