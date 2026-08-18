TRT 1 FREKANS AYARI NEREDEN YAPILIR?

TRT 1 frekans ayarı, televizyonun veya harici uydu alıcısının Ayarlar/Kurulum/Kanal Arama menüsünden gerçekleştiriliyor. Menüde manuel arama seçildikten sonra Türksat 4A uydusu seçiliyor ve güncel frekans değerleri giriliyor.

TRT'nin resmi frekans sayfasında Türksat 4A için farklı kapsama alanlarına yönelik bilgiler de bulunuyor. Türkiye-Orta Asya HD yayını için TRT 1'in 11.958 MHz, V dikey, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri de resmi listede yer alıyor.

Bu nedenle cihazdaki kanalın hangi TRT 1 yayını olduğuna ve kapsama alanına göre doğru frekans bilgisinin kullanılması gerekiyor. Türkiye'de TRT 1 HD için Türksat'ın güncel frekans listesinde 11794 V 30000 3/4 bilgisi yer alıyor.