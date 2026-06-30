TÜBİTAK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında lisans programlarının 3. veya 4. sınıfında öğrenim görecek öğrenciler için 170 kişilik aday araştırmacı alımı yapacak. Kısmi süreli proje personeli statüsünde görev alacak öğrenciler, kurumun farklı merkez ve enstitülerinde istihdam edilecek. Ankara ve Kocaeli’de görevlendirilecek adaylar için başvuru süreci başlarken, alıma ilişkin takvim, başvuru şartları ve görev yapılacak birimler de netleşti. İşte TÜBİTAK 170 personel alımı başvuru ekranı ve ilana dair merak edilen ayrıntılar haberimizde…