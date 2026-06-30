TÜBİTAK 170 PERSONEL ALIMI YAPACAK! TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere kısmi süreli 170 proje personeli alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, aday araştırmacı statüsünde istihdam edilecek personel, yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler arasından seçilecek. Başvuru süreci ve aranan şartlar, ilana başvurmayı planlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler? İşte ilana ilişkin ayrıntılar…
TÜBİTAK, 2026-2027 eğitim öğretim yılında lisans programlarının 3. veya 4. sınıfında öğrenim görecek öğrenciler için 170 kişilik aday araştırmacı alımı yapacak. Kısmi süreli proje personeli statüsünde görev alacak öğrenciler, kurumun farklı merkez ve enstitülerinde istihdam edilecek. Ankara ve Kocaeli’de görevlendirilecek adaylar için başvuru süreci başlarken, alıma ilişkin takvim, başvuru şartları ve görev yapılacak birimler de netleşti. İşte TÜBİTAK 170 personel alımı başvuru ekranı ve ilana dair merak edilen ayrıntılar haberimizde…
TUBİTAK 170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK personel alımı için başvurular 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek. Başvurular, TÜBİTAK’ın İş Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak.
TUBİTAK 170 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
İlan doğrultusunda istihdam edilecek 170 personel, kısmi süreli proje personeli yani aday araştırmacı statüsünde görev alacak. Alımı yapılacak adaylar, TÜBİTAK bünyesindeki Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde değerlendirilecek.
Kadro ve branş dağılımı şöyle:
BİLGEM- 64
SAGE- 50
UZAY- 25
MAM- 16
RUTE- 9
TÜSSİDE- 6
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TÜBİTAK aday araştırmacı alımına başvuru yapacak öğrencilerin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında lisans programlarının 3. veya 4. sınıfında öğrenim görüyor olması gerekiyor.
Adaylardan, başvuru yapılacak referans kodunda yer alan bölüm şartlarını karşılamaları, ilgili birim için belirlenen özel koşulları sağlamaları ve yabancı dil kriterlerini taşımaları istenecek. Alım sürecinde KPSS puanı şartı aranmayacak.
İlana göre bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, mekatronik, makine, kimya ve endüstri mühendisliği başta olmak üzere fen bilimleri alanlarında eğitim alan öğrenciler başvuruda bulunabilecek.
TUBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
TÜBİTAK aday araştırmacı alımı kapsamında istihdam edilecek personel Ankara ve Kocaeli’de görev yapacak. Adayların çalışacağı şehir, ilanda belirtilen birimlere ve referans kodlarına göre farklılık gösterecek.
Başvuru yapmayı planlayan adayların, tercih edecekleri ilan için görev yeri, bölüm şartları ve özel koşulları dikkatle incelemesi gerekiyor.