TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en mutlu yaş grubu şaşırttı...

ORTA YAŞTA TABLO DEĞİŞİYOR

35-44 yaş grubunda mutluluk oranı yüzde 52,9'a ulaştı. Bu yaş grubunda bir önceki yıla göre 5 puanlık artış kaydedildi.

45-54 yaş grubunda ise oran yüzde 50,8 oldu. Artış görülmesine rağmen bu grup, araştırmadaki diğer yaş gruplarına kıyasla daha düşük bir mutluluk oranına sahip oldu.