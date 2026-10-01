TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin en mutlu yaş grubu şaşırttı...
Türkiye'de insanların kendilerini ne kadar mutlu hissettiğine ilişkin son tablo belli oldu. TÜİK'in 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması, mutluluk oranının tüm yaş gruplarında yükseldiğini ortaya koyarken özellikle bir yaş grubundaki dikkat çekici artış öne çıktı. Veriler, mutluluğun yaşa göre nasıl değiştiğini ve insanların hayatta en çok neye değer verdiğini de gösterdi...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre Türkiye'de 18 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 53,3'ü kendisini mutlu olarak tanımladı. Bu oran 2024'te yüzde 49,6 seviyesindeydi. Araştırmada tüm yaş gruplarında artış görülürken en büyük yükseliş 55-64 yaş grubunda kaydedildi. Bu grupta mutluluk oranı bir yılda yüzde 47,5'ten yüzde 54,6'ya çıktı.
EN BÜYÜK ARTIŞ 55-64 YAŞ GRUBUNDA
TÜİK verilerine göre 55-64 yaş grubunda mutluluk oranı bir yılda 7,1 puan arttı. Böylece bu yaş grubunda mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 54,6'ya ulaştı.
Bir önceki yıl aynı grupta mutluluk oranı yüzde 47,5 seviyesindeydi. Bu değişim, araştırmadaki yaş grupları arasında en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.
GENÇLERDE DE MUTLULUK ARTTI
18-24 yaş grubunda mutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 54,4'e yükseldi. Bu yaş grubunda artış bir önceki yıla göre 2,6 puan oldu.
25-34 yaş grubunda ise mutluluk oranı yüzde 53,6 olarak hesaplandı. Bu grupta da yıllık artış 2,6 puan seviyesinde gerçekleşti.
ORTA YAŞTA TABLO DEĞİŞİYOR
35-44 yaş grubunda mutluluk oranı yüzde 52,9'a ulaştı. Bu yaş grubunda bir önceki yıla göre 5 puanlık artış kaydedildi.
45-54 yaş grubunda ise oran yüzde 50,8 oldu. Artış görülmesine rağmen bu grup, araştırmadaki diğer yaş gruplarına kıyasla daha düşük bir mutluluk oranına sahip oldu.
65 YAŞ ÜZERİNDE ORAN YÜZDE 54,3
65 yaş ve üzerindeki bireylerde mutluluk oranı yüzde 54,3 olarak ölçüldü. Bir önceki yıl bu oran yüzde 54,1 seviyesindeydi.
Bu yaş grubundaki artış sınırlı kalsa da oran Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
TÜRKİYE'NİN YÜZDE 53,3'Ü MUTLU
Araştırmaya göre Türkiye genelinde mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,3 oldu. 2024'te yüzde 49,6 olan oran, bir yılda 3,7 puan yükseldi.
Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5'ten yüzde 13'e geriledi. Böylece genel tabloda mutluluk oranında artış, mutsuzluk oranında ise düşüş görüldü.
KADINLARIN MUTLULUK ORANI DAHA YÜKSEK
TÜİK verilerine göre kadınların yüzde 55,1'i kendisini mutlu olarak tanımladı. Erkeklerde bu oran yüzde 51,4 olarak hesaplandı.
Her iki grupta da bir önceki yıla göre artış görülürken kadınların mutluluk oranı erkeklerden daha yüksek çıktı.
EVLİLERDE ORAN YÜZDE 56,9
Araştırmada medeni duruma göre de dikkat çekici farklar ortaya çıktı. Evli bireylerin yüzde 56,9'u mutlu olduğunu belirtirken evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 oldu.
Evli kadınlarda mutluluk oranı yüzde 59,6'ya kadar yükselirken evli erkeklerde yüzde 54,2 olarak ölçüldü.
İNSANLARI EN ÇOK AİLELERİ MUTLU EDİYOR
Katılımcıların yüzde 69'u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyledi. Çocuklarını mutluluk kaynağı olarak gösterenlerin oranı yüzde 15,6 oldu.
Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 4,8, eşini gösterenlerin oranı ise yüzde 3,9 olarak kaydedildi.
MUTLULUĞUN İLK SIRASINDA SAĞLIK VAR
İnsanları hayatta en çok mutlu eden değer sorulduğunda ilk sırada sağlık yer aldı. Katılımcıların yüzde 64,9'u kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtti.
Sağlığı yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı ve yüzde 7,7 ile para izledi.
HER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU
Araştırmaya göre kendi geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 67,1 oldu. Kadınlar ve erkekler arasında bu konuda belirgin bir fark görülmedi.
Kadınlarda umut oranı yüzde 67,2, erkeklerde ise yüzde 67,1 olarak hesaplandı.
YAŞAM MEMNUNİYETİ ORTALAMASI 5,7
Katılımcıların hayatlarını genel olarak değerlendirdiği 0 ile 10 arasındaki yaşam memnuniyeti puanı 5,7 olarak ölçüldü. Bu değer 2024 yılında da aynı seviyedeydi.
Veriler, mutluluk oranında artış görülmesine rağmen genel yaşam memnuniyeti puanının değişmediğini ortaya koydu.