Türkiye'de ailelerin parası en çok buraya gidiyor...TUİK açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması, Türkiye'de hanelerin parasını en çok nereye harcadığını ortaya koydu. Verilere göre tüketim harcamalarında en büyük payı konut ve kira giderleri aldı. Türkiye genelinde hanehalklarının toplam tüketim harcamalarının yüzde 29,3'ü bu gidere ayrılırken, başka bir ifadeyle yapılan her 100 liralık tüketim harcamasının yaklaşık 29 lirası konut ve kiraya gidiyor.