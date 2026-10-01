Türkiye'de ailelerin parası en çok buraya gidiyor...TUİK açıkladı!
Türkiye'de hanelerin yaptığı harcamaların dağılımı belli oldu. TÜİK'in son araştırması, hanelerin parasını en çok nereye harcadığını ortaya koyarken gelir düzeyine ve evde yaşayan kişi sayısına göre önemli farklar bulunduğunu da gösterdi. Özellikle tek başına yaşayanlarda konut ve kira giderlerinin bütçedeki payı yüzde 41'e kadar çıkıyor...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması, Türkiye'de hanelerin parasını en çok nereye harcadığını ortaya koydu. Verilere göre tüketim harcamalarında en büyük payı konut ve kira giderleri aldı. Türkiye genelinde hanehalklarının toplam tüketim harcamalarının yüzde 29,3'ü bu gidere ayrılırken, başka bir ifadeyle yapılan her 100 liralık tüketim harcamasının yaklaşık 29 lirası konut ve kiraya gidiyor.
EN BÜYÜK PAY KONUT VE KİRADA
TÜİK verilerine göre konut ve kira harcamaları yüzde 29,3 ile hane bütçesindeki en büyük gider kaynağı oldu.
İKİNCİ SIRADA ULAŞTIRMA VAR
Ulaştırmanın toplam tüketim harcamalarındaki payı yüzde 20,5 olarak hesaplandı. Böylece ulaşım, konut ve kiradan sonra en fazla para ayrılan alan oldu.
GIDA ÜÇÜNCÜ SIRADA
Gıda ve alkolsüz içeceklerin hane bütçesindeki payı yüzde 17,3 oldu. Konut, ulaştırma ve gıda birlikte toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü oluşturdu.
DÜŞÜK GELİRLİ HANELERDE ORAN DAHA YÜKSEK
En düşük gelirli yüzde 20'lik gruptaki haneler, tüketim harcamalarının yüzde 38,7'sini konut ve kiraya ayırdı.
GIDANIN PAYI DA ARTIYOR
Aynı gelir grubunda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay yüzde 29,2 oldu. Ulaştırmanın payı ise yüzde 8,6'da kaldı.
YÜKSEK GELİRLİLERDE TABLO DEĞİŞİYOR
En yüksek gelirli yüzde 20'lik grupta konut ve kiranın payı yüzde 25,7'ye düştü. Ulaştırmaya ayrılan pay ise yüzde 25'e kadar çıktı.
TEK YAŞAYANLARDA YÜZDE 41'E ÇIKIYOR
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri tek kişilik hanelerde görüldü. Bu grupta konut ve kira harcamalarının bütçedeki payı yüzde 41'e ulaştı.
TEK KİŞİLİK HANELERDE GIDA DAHA DÜŞÜK
Tek yaşayanlarda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay yüzde 14,3, ulaştırmanın payı ise yüzde 14,4 oldu.
KALABALIK HANELERDE KONUTUN PAYI AZALIYOR
Altı ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde konut ve kira harcamalarının payı yüzde 24,4'e kadar geriledi.
GIDA HARCAMASI KALABALIK HANELERDE ARTIYOR
Bu hanelerde gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay yüzde 23,7, ulaştırmanın payı ise yüzde 18,1 olarak hesaplandı.
EN AZ PARA BU ALANLARA AYRILIYOR
Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetlerde görüldü.
EĞİTİM VE SAĞLIK ALT SIRALARDA
Eğitim hizmetlerinin payı yüzde 1,8, sağlık harcamalarının payı ise yüzde 2,2 olarak kaydedildi.
MAAŞLI HANELERDE İLK SIRA YİNE KONUTUN
Temel gelir kaynağı maaş, ücret veya yevmiye olan hanelerde konut ve kiranın payı yüzde 26,4 oldu.
GİRİŞİMCİLERDE ULAŞTIRMA ÖNE ÇIKIYOR
Temel gelir kaynağı girişimcilik olan hanelerde ulaştırma yüzde 25,9 ile ilk sıraya çıktı. Konut ve kiranın payı yüzde 25,5 olarak hesaplandı.
HANE BÜTÇESİNİN ÜÇ ANA GİDER BELLİ
TÜİK verileri, Türkiye'de hane bütçesinin büyük bölümünün konut ve kira, ulaştırma ile gıda harcamalarında toplandığını gösteriyor.
HER 100 LİRANIN YAKLAŞIK 67 LİRASI ÜÇ HARCAMAYA GİDİYOR
Konut ve kira yüzde 29,3, ulaştırma yüzde 20,5, gıda ve alkolsüz içecekler ise yüzde 17,3 pay aldı. Bu üç kalemin toplamı yüzde 67,1'e ulaştı.