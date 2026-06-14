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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE MAÇ SONUCU! Avustralya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye Dünya Kupası maçı skoru

        TÜRKİYE MAÇ SONUCU! Avustralya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye Dünya Kupası maçı skoru

        Milli heyecan, sabahın erken saatlerinde futbolseverleri ekran başına topladı. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele sonrası gözler maçın sonucuna çevrildi. Peki, Avustralya - Türkiye karşılaşması kaç kaç sona erdi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        Dünya Kupası coşkusu, sabah saatlerinde milyonlarca futbolseveri ekran başına çekti. Tam 24 yıl sonra yeniden turnuvada sahne alan A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından taraftarlar sonucu merak etmeye başladı. Peki, Avustralya - Türkiye maçı nasıl sonuçlandı? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

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        AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, Vancouver’da oynanan karşılaşmada Avustralya ile kozlarını paylaştı. 24 yıl aranın ardından yeniden turnuvada mücadele eden Ay-Yıldızlılar, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Avustralya’ya galibiyeti getiren goller 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe’den geldi.

        Bu sonuçla milliler turnuvaya puansız başlarken, gruptaki sonraki maçlar büyük önem kazandı.

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        Spor Bülteni - 12 Haziran 2026 (Milliler Kanada'da İlk Antremanını Yaptı)

        Milliler Kanada'da ilk antremanını yaptı. Rakipten Millilere küçümseyen sözler. Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar. BSL'de final serisi başlıyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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