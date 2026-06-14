TÜRKİYE MAÇ SONUCU! Avustralya - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye Dünya Kupası maçı skoru
Milli heyecan, sabahın erken saatlerinde futbolseverleri ekran başına topladı. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele sonrası gözler maçın sonucuna çevrildi. Peki, Avustralya - Türkiye karşılaşması kaç kaç sona erdi? İşte detaylar...
Dünya Kupası coşkusu, sabah saatlerinde milyonlarca futbolseveri ekran başına çekti. Tam 24 yıl sonra yeniden turnuvada sahne alan A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından taraftarlar sonucu merak etmeye başladı. Peki, Avustralya - Türkiye maçı nasıl sonuçlandı? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, Vancouver’da oynanan karşılaşmada Avustralya ile kozlarını paylaştı. 24 yıl aranın ardından yeniden turnuvada mücadele eden Ay-Yıldızlılar, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Avustralya’ya galibiyeti getiren goller 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe’den geldi.
Bu sonuçla milliler turnuvaya puansız başlarken, gruptaki sonraki maçlar büyük önem kazandı.