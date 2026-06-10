Bugün televizyonda hangi diziler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışı programı sunuyor. Bu akşam ATV'de 'Kuruluş Orhan' ve TV8'de 'Survivor Ünlüler - Gönüllüler' yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Kanal D'de 'Eşref Rüya' final bölümüyle veda edecek, Star TV'de ise yeni dizi 'Doğanın Kanunu' ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte 10 Haziran 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı ile günün öne çıkan programlarına dair detaylar haberimizde...
10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranları izleyiciler için renkli bir akış sunuyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, kanalların program listeleri de netleşti. Bu akşam ATV’de ‘Kuruluş Orhan’, TV8’de ‘Survivor’ yeni bölümleriyle seyircilerle buluşacak. Kanal D’de ‘Eşref Rüya’ final bölümüyle seyirciye veda ederken, Star TV’de yeni dizi ‘Doğanın Kanunu’ izleyiciyle buluşacak. İşte Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV’nin 10 Haziran 2026 yayın akışı listesi ve öne çıkan programların detayları...
KANALLARIN 10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
01:15 Bahar
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Final)
00:15 Daha 17
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Taş Kağıt Makas
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Yeni Dizi)
01:00 Aramızda Kalsın
02:30 İstanbullu Gelin
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
00:20 Var Mısın Yok Musun
02:40 Gözleri Karadeniz
05:30 Bir Gece Masalı
TRT 1
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Lingo Türkiye
06:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:35 Balkan Ninnisi
10:25 Alişan ile Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Taşacak Bu Deniz
23:45 Ajan | Yabancı Sinema
01:55 Seksenler
03:30 Benim Adım Melek
NOW
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Her Yerde Sen
13:30 Bay Yanlış
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ne Olacak Halim?
23:00 Babası
01:15 Adım Farah
03:15 İnadına Aşk
04:30 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak