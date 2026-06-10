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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 10 HAZİRAN 2026: Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda hangi diziler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışı programı sunuyor. Bu akşam ATV'de 'Kuruluş Orhan' ve TV8'de 'Survivor Ünlüler - Gönüllüler' yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Kanal D'de 'Eşref Rüya' final bölümüyle veda edecek, Star TV'de ise yeni dizi 'Doğanın Kanunu' ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte 10 Haziran 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin güncel yayın akışı ile günün öne çıkan programlarına dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranları izleyiciler için renkli bir akış sunuyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, kanalların program listeleri de netleşti. Bu akşam ATV’de ‘Kuruluş Orhan’, TV8’de ‘Survivor’ yeni bölümleriyle seyircilerle buluşacak. Kanal D’de ‘Eşref Rüya’ final bölümüyle seyirciye veda ederken, Star TV’de yeni dizi ‘Doğanın Kanunu’ izleyiciyle buluşacak. İşte Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV’nin 10 Haziran 2026 yayın akışı listesi ve öne çıkan programların detayları...

        2

        KANALLARIN 10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        01:15 Bahar

        03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya (Final)

        00:15 Daha 17

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Taş Kağıt Makas

        4

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Doğanın Kanunu (Yeni Dizi)

        01:00 Aramızda Kalsın

        02:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Dürüye'nin Güğümleri

        5

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

        00:20 Var Mısın Yok Musun

        02:40 Gözleri Karadeniz

        05:30 Bir Gece Masalı

        6

        TRT 1

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Lingo Türkiye

        06:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:35 Balkan Ninnisi

        10:25 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:10 Seksenler

        14:30 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        23:45 Ajan | Yabancı Sinema

        01:55 Seksenler

        03:30 Benim Adım Melek

        7

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Her Yerde Sen

        13:30 Bay Yanlış

        16:30 Sen Çal Kapımı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ne Olacak Halim?

        23:00 Babası

        01:15 Adım Farah

        03:15 İnadına Aşk

        04:30 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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