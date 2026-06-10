10 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranları izleyiciler için renkli bir akış sunuyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, kanalların program listeleri de netleşti. Bu akşam ATV’de ‘Kuruluş Orhan’, TV8’de ‘Survivor’ yeni bölümleriyle seyircilerle buluşacak. Kanal D’de ‘Eşref Rüya’ final bölümüyle seyirciye veda ederken, Star TV’de yeni dizi ‘Doğanın Kanunu’ izleyiciyle buluşacak. İşte Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV’nin 10 Haziran 2026 yayın akışı listesi ve öne çıkan programların detayları...