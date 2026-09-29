ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan (Üç Aylar) ne zaman başlıyor, ayın kaçında bitiyor?

Müslümanlar için ibadet ve manevi hazırlık açısından özel bir dönem olarak kabul edilen Üç Ayların başlangıç tarihi yaklaşırken, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının hangi tarihlere denk geldiği araştırılıyor. Dini gün ve gecelerin de yer aldığı bu dönemde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin tarihleri de merak ediliyor. Diyanet’in dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Üç Ayların ilk halkası olan Recep ayı Aralık ayında başlayacak. Peki, 2026-2027 döneminde Üç Aylar ne zaman başlayacak, Recep ve Şaban ayları hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte merak edilen tarihler...