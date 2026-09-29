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        Haberler Bilgi ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan (Üç Aylar) ne zaman başlıyor, ayın kaçında bitiyor?

        ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan (Üç Aylar) ne zaman başlıyor, ayın kaçında bitiyor?

        İslam dünyasında manevi açıdan önemli bir dönemin habercisi olan Üç Ayların ne zaman başlayacağı, vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönemin 2026-2027 takvimindeki tarihleri belli oldu. Buna göre Üç Ayların ilk ayı olan Recep, Aralık ayında başlayacak. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç kandilleri, Şaban ayında ise Berat Kandili idrak edilecek. Peki, Üç Aylar hangi gün başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç ve bitiş tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Müslümanlar için ibadet ve manevi hazırlık açısından özel bir dönem olarak kabul edilen Üç Ayların başlangıç tarihi yaklaşırken, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının hangi tarihlere denk geldiği araştırılıyor. Dini gün ve gecelerin de yer aldığı bu dönemde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin tarihleri de merak ediliyor. Diyanet’in dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Üç Ayların ilk halkası olan Recep ayı Aralık ayında başlayacak. Peki, 2026-2027 döneminde Üç Aylar ne zaman başlayacak, Recep ve Şaban ayları hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte merak edilen tarihler...

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        2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün dini günler takvimine göre, Üç Ayların ilk ayı Recep 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

        Recep ayının başlamasıyla birlikte Üç Aylar dönemi de idrak edilmeye başlanacak. Bu ay içerisinde, yılın ilk kandili olarak kabul edilen Regaip Kandili de gerçekleştirilecek.

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        2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

        Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.

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        2026-2027 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ: ÜÇ AYLAR VE KANDİL TARİHLERİ

        - Recep Ayı: 10 Aralık 2026 Perşembe

        - Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

        - Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

        - Şaban Ayı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

        - Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

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        - Ramazan Ayı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

        - Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

        - Ramazan Bayramı: 9-11 Mart 2027

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