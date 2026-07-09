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        Haberler Bilgi Gündem ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHİ 2026 : Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları neler? Ücretli Öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli Öğretmenlik başvuru ekranı

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHİ 2026 : Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları neler? Ücretli Öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ücretli Öğretmenlik başvuru ekranı

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde binlerce adayın gündeminde yer alan ücretli öğretmenlik başvuruları, merak ve araştırmaların odağında bulunuyor. Başvuru şartlarından tarih detaylarına kadar pek çok konu adaylar tarafından yakından takip edilirken, sürece dair gelişmeler eğitim camiasında büyük bir ilgiyle izleniyor. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları neler? Ücretli Öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Ücretli öğretmenlik için başvuru süreci yaklaşırken, adaylar hem gerekli şartları hem de başvuru takvimini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar beklenirken, başvuru sürecine dair tüm detaylar şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları neler? Ücretli Öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin takvim, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ihtiyaç doğrultusunda şekilleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, başvuruların bu yıl da çoğunlukla temmuz ve ağustos aylarında alınacağı öngörülüyor. Net başvuru tarihleri ve süreçle ilgili ayrıntılar ise ilgili müdürlüklerin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, adayların bu platformları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet kapısı üzerinden ya da il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin erişime sunduğu çevrim içi ön başvuru sistemleri aracılığıyla yapılmaktadır.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak

        Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

        Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yerine getirmeye uygun olması

        Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması (askerliğini yapmış, muaf ya da tecilli olmak)

        Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için denklik belgesine sahip olmak

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak aktif çalışmıyor olmak

        Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından ya da Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olmak; ihtiyaç halinde farklı bölümlerden mezun adaylara da başvuru hakkı tanınabilmektedir

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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