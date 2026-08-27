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        Haberler Bilgi Spor Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

        Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan başladı. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş'ın hangi rakiplerle eşleşeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam 3-1'lik skorla geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Beşiktaş'ın kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, saati, yayın kanalı ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın kura çekimindeki torbası ve karşılaşacağı takımlar merak konusu oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Avrupa Ligi torbaları da netleşti. Peki Beşiktaş Avrupa Ligi'nde hangi torbada, muhtemel rakipleri kimler? İşte Avrupa Ligi kura çekimi ve Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine ilişkin tüm detaylar...

        2

        AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

        3

        AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Kura çekimi UEFA'nın resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

        4

        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlıların hangi takımlarla eşleşeceği kura çekiminin ardından kesinleşecek.

        Beşiktaş'ın bulunduğu 4. torbada Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia da bulunuyor.

        5

        AVRUPA LİGİ TORBALARI

        1. TORBA

        Bayer Leverkusen

        Benfica

        Juventus

        Milan

        Lyon

        AZ

        Olympiakos

        Real Sociedad

        Marsilya

        2. TORBA

        Ferencvaros

        Viktoria Plzen

        Union SG

        Dinamo Zagreb

        Salzburg

        Celtic

        Sparta Prag

        Rennes

        Anderlecht

        3. TORBA

        Sturm Graz

        Lech Poznan

        Crystal Palace

        Bournemouth

        Sunderland

        Celje

        J. Bialystok

        Omonia

        Celta Vigo

        4. TORBA

        Hoffenheim

        Beşiktaş

        Torreense

        Hapoel Be'er Sheva

        NEC

        Ararat Armenia

        OFI

        Lilleström

        Levski Sofia

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        #Avrupa Ligi
        #UEFA
        #Avrupa Ligi kura çekimi
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