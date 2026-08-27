Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan başladı. Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Beşiktaş'ın hangi rakiplerle eşleşeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Kauno Zalgiris'i toplam 3-1'lik skorla geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına kaldı. Beşiktaş'ın kura çekiminde yer alacağı torba da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler olacak? İşte UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, saati, yayın kanalı ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın kura çekimindeki torbası ve karşılaşacağı takımlar merak konusu oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Avrupa Ligi torbaları da netleşti. Peki Beşiktaş Avrupa Ligi'nde hangi torbada, muhtemel rakipleri kimler? İşte Avrupa Ligi kura çekimi ve Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine ilişkin tüm detaylar...
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kura çekimi UEFA'nın resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlıların hangi takımlarla eşleşeceği kura çekiminin ardından kesinleşecek.
Beşiktaş'ın bulunduğu 4. torbada Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia da bulunuyor.
AVRUPA LİGİ TORBALARI
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
Milan
Lyon
AZ
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
J. Bialystok
Omonia
Celta Vigo
4. TORBA
Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Be'er Sheva
NEC
Ararat Armenia
OFI
Lilleström
Levski Sofia