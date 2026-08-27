Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanşta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen toplam skorda 3-1 üstünlük sağlayarak Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın kura çekimindeki torbası ve karşılaşacağı takımlar merak konusu oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Avrupa Ligi torbaları da netleşti. Peki Beşiktaş Avrupa Ligi'nde hangi torbada, muhtemel rakipleri kimler? İşte Avrupa Ligi kura çekimi ve Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerine ilişkin tüm detaylar...