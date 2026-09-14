UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

Uzak Şehir’in ekranlara dönüşü için geri sayım sona eriyor. AyNa Yapım imzasıyla Kanal D’de yayınlanan dizinin üçüncü sezonuna ilişkin yayın takvimi belli olurken, izleyiciler yeni bölümün 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Dizinin sezon açılışının hangi saatte başlayacağı ve Kanal D’nin bugünkü yayın akışında Uzak Şehir’e yer verilip verilmediği de merak edilen konular arasında. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni sezonun ilk bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışına dair detaylar...