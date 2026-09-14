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        Haberler Bilgi UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

        UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI? Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

        Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, yeni sezon bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. AyNa Yapım imzası taşıyan dizinin üçüncü sezonunun başlangıç tarihi ve yayın saati belli oldu. Dizinin takipçileri, yeni sezonun ilk bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve Kanal D yayın akışındaki yerini merak ediyor. Peki, Uzak Şehir 14 Eylül 2026 Pazartesi günü var mı, yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D'nin bugünkü yayın programı ve Uzak Şehir'in yeni sezonuna ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Uzak Şehir’in ekranlara dönüşü için geri sayım sona eriyor. AyNa Yapım imzasıyla Kanal D’de yayınlanan dizinin üçüncü sezonuna ilişkin yayın takvimi belli olurken, izleyiciler yeni bölümün 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Dizinin sezon açılışının hangi saatte başlayacağı ve Kanal D’nin bugünkü yayın akışında Uzak Şehir’e yer verilip verilmediği de merak edilen konular arasında. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni sezonun ilk bölümü ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışına dair detaylar...

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        UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

        Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Dizi, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

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        UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Alya ve Cihan’ın hesaplaşması: Nikah gününün hemen ardından ülkeyi terk eden Alya'nın geri dönüşü fragmanın ana odağını oluşturuyor. Cihan’ın karşısına tekrar çıkan Alya, beklediği kabulü göremezken ikili arasındaki soğuk rüzgarlar dikkat çekiyor.

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        Kendi evladının yaşamına son verdiği gerekçesiyle hapse giren Sadakat ile onu parmaklıklar arkasında gören Alya’nın görüşmesi bölüme damga vuruyor. Sadakat'in Alya'yı suçlayarak söylediği "Beni evlat katili yaptın" sözlerine karşılık Alya, "Cihan’ın aldığı her nefes için ben size minnettarım" diyerek yanıt veriyor.

        Hayat arkadaşı Şahin'i kaybeden Nare'nin cenaze törenindeki çaresiz görüntüsü ise yeni sezonda dram dozunun artacağını gösteriyor.

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        KANAL D YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL 2026

        07:00 - İkizler Memo - Can

        09:00 - Yaprak Dökümü

        11:30 - Daha 17

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 – Haysiyet

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Uzak Şehir

        00:15 - Haysiyet

        02:30 - Gelinim Mutfakta

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