YARIN SATIŞTA! BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma fırsatlarında indirimli ürünler neler? Televizyon, Akülü Araba ve daha fazlası...

BİM’in 10 Temmuz 2026 Cuma günü raflara çıkaracağı aktüel ürünler kataloğunda ev, mutfak, tekstil ve yaz sezonuna yönelik birçok seçenek öne çıkıyor. Bu haftanın listesinde Chef’s kavanoz kapağı çeşitleri, Paşabahçe kapaksız cam kavanoz modelleri, Glass in Love cam ayaklı dondurmalık seti ve plastik saklama kabı çeşitleri mutfak alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Ev düzeni ve kullanım ürünlerinde ise bez gardırop, Maisonette el havlusu, Maisonette yüz havlusu, kurulama bezi seti, su emici paspas ve kurutma topu katalogda yer alıyor. Yaz aylarına uygun ürünler arasında erkek deniz şortu da bu haftanın aktüel seçenekleri arasında bulunuyor. İşte 10 Temmuz BİM aktüel kataloğunda raflara gelecek ürünler...