YARIN SATIŞTA! BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma fırsatlarında indirimli ürünler neler? Televizyon, Akülü Araba ve daha fazlası...
BİM'in her hafta ilgiyle takip edilen aktüel ürünler kataloğunda 10 Temmuz 2026 Cuma günü raflara gelecek yeni fırsatlar belli oldu. Temmuz ayının dikkat çeken listesinde teknoloji ürünlerinden mobilyaya, çocuklara özel oyuncak ve araçlardan mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok farklı kategoride ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği katalogda bu hafta protein destekli sporcu gıdaları, ev dekorasyonuna yönelik ürünler ve akülü araç seçenekleri de öne çıkıyor. Peki, 10 Temmuz BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte bu haftanın BİM fırsat ürünleri...
BİM’in 10 Temmuz 2026 Cuma günü raflara çıkaracağı aktüel ürünler kataloğunda ev, mutfak, tekstil ve yaz sezonuna yönelik birçok seçenek öne çıkıyor. Bu haftanın listesinde Chef’s kavanoz kapağı çeşitleri, Paşabahçe kapaksız cam kavanoz modelleri, Glass in Love cam ayaklı dondurmalık seti ve plastik saklama kabı çeşitleri mutfak alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Ev düzeni ve kullanım ürünlerinde ise bez gardırop, Maisonette el havlusu, Maisonette yüz havlusu, kurulama bezi seti, su emici paspas ve kurutma topu katalogda yer alıyor. Yaz aylarına uygun ürünler arasında erkek deniz şortu da bu haftanın aktüel seçenekleri arasında bulunuyor. İşte 10 Temmuz BİM aktüel kataloğunda raflara gelecek ürünler...
BİM 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Nilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 159.000 TL
Nilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 125.000 TL
Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi: 59.900 TL
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL
Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 7.900 TL
Peras Kahve Köşesi: 3.550 TL
Polen 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap: 2.950 TL
Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi: 2.550 TL
Silva Tek Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.550 TL
Noya 2 Kapaklı Gardırop: 3.250 TL
2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 1.750 TL
Mercedes-Benz Akülü Mercedes AMG DK-G63: 39.500 TL
Can-am Akülü Maverick UTV DK-CA003: 21.500 TL
Piccolo Mondi Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba: 7.900 TL
BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL
Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL
Glass in Love Cam Kupa 35 TL
LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL
LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL
LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL
LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL
Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL
Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL
Erkek Deniz Şortu 219 TL
Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL
Ev Elbisesi Kadın 239 TL
Hambez Şort Kadın 269 TL
Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL
Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL
Gabardin Şort Erkek 389 TL
Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL
Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL
Hambez Şort Erkek 269 TL
Çocuk Kova Şapka 99 TL
Bebek Kova Şapka 99 TL
Bebek Kep 89 TL
Bez Gardırop 799 TL
Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 109 TL
Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL
Su Emici Paspas 99 TL
Kurutma Topu 139 TL
Sesli Home Kilim 299 TL
Sesli Home Kilim 199 TL
Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL
Jüt Organizer Kutu 199 TL
Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL
Okyanus Sürahi 159 TL
Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL
Kare Kase Seti 3'lü 139 TL