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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma fırsatlarında indirimli ürünler neler? Televizyon, Akülü Araba ve daha fazlası...

        YARIN SATIŞTA! BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma fırsatlarında indirimli ürünler neler? Televizyon, Akülü Araba ve daha fazlası...

        BİM'in her hafta ilgiyle takip edilen aktüel ürünler kataloğunda 10 Temmuz 2026 Cuma günü raflara gelecek yeni fırsatlar belli oldu. Temmuz ayının dikkat çeken listesinde teknoloji ürünlerinden mobilyaya, çocuklara özel oyuncak ve araçlardan mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok farklı kategoride ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği katalogda bu hafta protein destekli sporcu gıdaları, ev dekorasyonuna yönelik ürünler ve akülü araç seçenekleri de öne çıkıyor. Peki, 10 Temmuz BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte bu haftanın BİM fırsat ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        BİM’in 10 Temmuz 2026 Cuma günü raflara çıkaracağı aktüel ürünler kataloğunda ev, mutfak, tekstil ve yaz sezonuna yönelik birçok seçenek öne çıkıyor. Bu haftanın listesinde Chef’s kavanoz kapağı çeşitleri, Paşabahçe kapaksız cam kavanoz modelleri, Glass in Love cam ayaklı dondurmalık seti ve plastik saklama kabı çeşitleri mutfak alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Ev düzeni ve kullanım ürünlerinde ise bez gardırop, Maisonette el havlusu, Maisonette yüz havlusu, kurulama bezi seti, su emici paspas ve kurutma topu katalogda yer alıyor. Yaz aylarına uygun ürünler arasında erkek deniz şortu da bu haftanın aktüel seçenekleri arasında bulunuyor. İşte 10 Temmuz BİM aktüel kataloğunda raflara gelecek ürünler...

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        BİM 8 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Nilco Flex 70/80 Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 159.000 TL

        Nilco Flex 50/55 BT Sürüş Motorlu Akülü Zemin Temizleme Makinesi: 125.000 TL

        Flex 35/10 Akülü Arkadan İtmeli Zemin Temizleme Makinesi: 59.900 TL

        TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL

        Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 7.900 TL

        Peras Kahve Köşesi: 3.550 TL

        Polen 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap: 2.950 TL

        Viola 2 Kapaklı Çok Amaçlı Kahve Köşesi: 2.550 TL

        Silva Tek Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.550 TL

        Noya 2 Kapaklı Gardırop: 3.250 TL

        2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 1.750 TL

        Mercedes-Benz Akülü Mercedes AMG DK-G63: 39.500 TL

        Can-am Akülü Maverick UTV DK-CA003: 21.500 TL

        Piccolo Mondi Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba: 7.900 TL

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        BİM 10 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

        Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL

        Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL

        Glass in Love Cam Kupa 35 TL

        LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL

        LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL

        LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

        LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL

        Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

        Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL

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        Erkek Deniz Şortu 219 TL

        Riders Lee Erkek Tshirt 329 TL

        Ev Elbisesi Kadın 239 TL

        Hambez Şort Kadın 269 TL

        Şort Erkek (Keten görünümlü) 179 TL

        Hasır Siperlik Şapka Kadın 99 TL

        Gabardin Şort Erkek 389 TL

        Hambez Kapri Kadın (Büyük Beden) 329 TL

        Hambez Şort Erkek (Büyük Beden) 329 TL

        Hambez Şort Erkek 269 TL

        Çocuk Kova Şapka 99 TL

        Bebek Kova Şapka 99 TL

        Bebek Kep 89 TL

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        Bez Gardırop 799 TL

        Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL

        Maisonette El Havlusu 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 109 TL

        Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL

        Su Emici Paspas 99 TL

        Kurutma Topu 139 TL

        Sesli Home Kilim 299 TL

        Sesli Home Kilim 199 TL

        Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL

        Jüt Organizer Kutu 199 TL

        Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL

        Okyanus Sürahi 159 TL

        Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL

        Kare Kase Seti 3'lü 139 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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