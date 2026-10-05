İstanbul’da 6 Ekim Salı günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için ücretsiz ulaşım kararı alındı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü nedeniyle İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek. Uygulama kapsamında İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve şehir içi vapur seferleri gibi ulaşım seçenekleri ücretsiz olacak. Peki 6 Ekim Salı İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı olacak? İşte 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma uygulamasının kapsamı...