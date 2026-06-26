Son Dakika | YKS 2026 açıklanma tarihi: 2026 TYT, AYT, YDT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 TYT, AYT ve YDT sonuçları için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konu açıklanacak tarih oldu. ÖSYM takvimine göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından tüm oturumların sonuçları aynı gün erişime açılacak ve üniversite tercih maratonu da hız kazanacak. Peki, 2026 TYT, AYT, YDT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 TYT, AYT ve YDT sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adayların en çok araştırdığı konu açıklanacak tarih oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından tüm oturumlara ait sonuçların aynı gün erişime açılması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte milyonlarca aday için tercih süreci de resmen başlayacak ve üniversite yolunda kritik aşamaya geçilecek. Peki, 2026 TYT, AYT ve YDT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişim sağlayabilecektir. Bu tarih, üniversite tercih sürecinin başlaması açısından da kritik bir aşama olarak öne çıkmaktadır.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının 22 Temmuz 2026’da açıklanmasının ardından tercih süreci genellikle Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında başlar. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden belirlenen tarihler arasında yapacaktır.