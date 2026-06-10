YKS 2026 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için kritik süreç başladı. Adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrilmiş durumda. TYT, AYT ve YDT oturumlarına dair sınav yerleri ve detayları merak konusu olurken, adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, YKS 2026 sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM AİS ekranı ile tüm ayrıntılar...
2026 YKS’ye girecek adaylar, sınav tarihine yaklaşırken merakla sınav giriş belgelerini bekliyor. ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yayımlanacak bu belgelerle, öğrencilerin hangi okul ve hangi salonda sınava gireceği kesinleşecek. TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde büyük önem taşıyan giriş belgeleriyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken, adaylar ‘2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?’ ve ‘TYT ile AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?’ sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...
YKS 2026: TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.
21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 YKS adayları, sınav yerlerini sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla öğrenebilecek.
ÖSYM’den henüz resmi bir duyuru gelmiş olmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınav yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda 2026 YKS giriş belgelerinin 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.