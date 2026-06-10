2026 YKS’ye girecek adaylar, sınav tarihine yaklaşırken merakla sınav giriş belgelerini bekliyor. ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden yayımlanacak bu belgelerle, öğrencilerin hangi okul ve hangi salonda sınava gireceği kesinleşecek. TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde büyük önem taşıyan giriş belgeleriyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken, adaylar ‘2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?’ ve ‘TYT ile AYT giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?’ sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...