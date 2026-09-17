YKS EK TERCİH EKRANI ÖSYM: 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Üniversite ek tercih kılavuzu ile kimler ek tercih yapabilir?

2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirmede adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda yer alan koşullara göre tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ek yerleştirme hakkı bulunan adaylar, 2026-2027 eğitim döneminde öğrenci kabul edecek bölümler arasından seçim yapabilecek. Peki YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru işlemleri nasıl yapılır, ek yerleştirme ücreti ne kadar? İşte ÖSYM YKS ek tercih ekranı ve tüm ayrıntılar...