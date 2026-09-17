YKS EK TERCİH EKRANI ÖSYM: 2026 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Üniversite ek tercih kılavuzu ile kimler ek tercih yapabilir?
026-YKS sonuçlarının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme dönemi başlıyor. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapma hakkı bulunan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak ek yerleştirme kılavuzundaki bilgilere göre tercihlerini oluşturabilecek. 2026-2027 akademik yılında öğrenci alımı yapacak ve kontenjan açığı bulunan bölümler için başvurular çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Peki YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, üniversite ek yerleştirme ücreti ne kadar, boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS ek tercih ekranı ve merak edilen detaylar...
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirmede adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda yer alan koşullara göre tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ek yerleştirme hakkı bulunan adaylar, 2026-2027 eğitim döneminde öğrenci kabul edecek bölümler arasından seçim yapabilecek. Peki YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru işlemleri nasıl yapılır, ek yerleştirme ücreti ne kadar? İşte ÖSYM YKS ek tercih ekranı ve tüm ayrıntılar...
YKS 2026 EK TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLIYOR!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS sonuçları kapsamında 2026-2027 akademik yılı için üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.
Ek tercih süreci 17 Eylül saat 16.00 itibarıyla başlayacak ve adaylar tercihlerini 21 Eylül saat 23.59’a kadar ÖSYM sistemi üzerinden yapabilecek.
YKS 2026 EK YERLEŞTİME TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.
YKS 2026 EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme tercih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Kılavuz, ek tercih sürecinde adaylara yol göstermesi amacıyla yayımlanırken, tercih yapacak kişilerin başvuru süresi içerisinde kılavuzda yer alan şartları ve bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor. Adayların tercih işlemlerini, ÖSYM’nin duyuracağı kılavuzdaki kurallara uygun şekilde gerçekleştirmesi önem taşıyor.
2026-YKS ek yerleştirme işlemleri, 2026-YKS Kılavuzu, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulanacak.
YKS 2026 BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Ek yerleştirme sürecine katılacak adayların, tercih işlemlerinden önce ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu detaylı şekilde incelemeleri gerekiyor. Adayların tercihlerini, kılavuzda yer alan bilgiler ve koşullar doğrultusunda oluşturması önem taşıyor.
Üniversitelerin boş kontenjanları ile taban puanları, tercih edilen okul ve bölüme göre farklılık gösteriyor. ÖSYM’nin yayımladığı ek yerleştirme kılavuzunda yer alan Tablo-3’te ön lisans programlarına ait boş kontenjanlar ve taban puan bilgileri bulunurken, Tablo-4’te ise lisans programlarının boş kontenjanları ile oluşan taban puanlara yer veriliyor.
YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece 2026 üniversite taban puanları belli oldu.
Devlet ve özel üniversitelerin 2 ve 4 yıllık ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. TABLO-3 ön lisans, TABLO-4 Lisans bölümlere ilişkin verileri göstermektedir.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemlerinde adaylardan 170 TL başvuru ücreti alınacak.
Tercih sürecini tamamlayan adayların, ödemelerini en geç 21 Eylül 2026 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin e-İşlemler sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı kullanılarak çevrim içi şekilde yatırılabilecek.