YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Üniversite 2. tercihleri nasıl yapılır?
YKS ek tercih süreci için adayların bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir üniversite programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak ek yerleştirme takvimine odaklandı. Boş kalan kontenjanlardan yararlanmak isteyen adaylar, 2026 YKS ek tercih başvurularının ne zaman başlayacağını, kaç tercih yapılabileceğini ve kılavuz detaylarını araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı? İşte 2026 YKS ek tercih süreci, boş kontenjanlar ve taban puanlarla ilgili merak edilenler...
YKS ek yerleştirme süreciyle ilgili araştırmalar sürüyor. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih dönemini bekliyor. Üniversitelerde oluşan boşlukları değerlendirmek isteyen öğrenciler, 2026 YKS ek tercih başvurularının başlayacağı tarihi, tercih işlemlerinde kaç seçenek sunulacağını ve ÖSYM’nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu detaylarını merak ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı? İşte 2026 YKS ek tercih takvimi, boş kontenjanlar ve taban puanlarla ilgili güncel bilgiler...
2026 YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 YKS ek tercihler henüz başlamadı ve YKS ek tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçen yıl ek yerleştirme için tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki ek yerleştirme sürecinin Eylül ayının 3. veya 4. haftasında başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları gibi detaylar netlik kazanacak.
YKS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek.
Ardından ÖSYM tarafından 2. tercih kılavuzu yayımlanacak. Söz konusu kılavuzda 2026 YKS boş kontenjanlar ve üniversite başarı sıralaması gibi detaylar yer alacak.
YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ait sayısal veriler, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Açıklanan bilgilerle birlikte üniversitelerin 2026 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları da belli oldu.
Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerindeki 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans programlarının taban puanlarına ÖSYM’nin yayımladığı tablolar üzerinden ulaşabilecek. TABLO-3 ön lisans programlarına, TABLO-4 ise lisans bölümlerine ilişkin yerleştirme bilgilerini içeriyor.