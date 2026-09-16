YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Üniversite 2. tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirme süreciyle ilgili araştırmalar sürüyor. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih dönemini bekliyor. Üniversitelerde oluşan boşlukları değerlendirmek isteyen öğrenciler, 2026 YKS ek tercih başvurularının başlayacağı tarihi, tercih işlemlerinde kaç seçenek sunulacağını ve ÖSYM’nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu detaylarını merak ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı? İşte 2026 YKS ek tercih takvimi, boş kontenjanlar ve taban puanlarla ilgili güncel bilgiler...