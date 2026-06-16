YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİR 2026 || YKS sınav giriş belgesi nereden alınır? YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
YKS'ye sayılı günler kala adayların gündeminde sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri bulunuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrencilerin, sınav günü yanlarında sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların hangi okul ve salonda sınava gireceği de belli oldu. Peki, 2026 YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? TYT, AYT ve YDT sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS maratonunda son günlere girildi. ÖSYM, sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açarken, sınav yerleri de belli oldu. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2026 YKS sınav giriş belgesi nereden alınır, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS YKS sınav yerleri sorgulama ekranı haberimizde...
YKS 2026 NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.
21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.
YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.
YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, YKS sınavına girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilecek.
Adayların, sınav giriş belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.