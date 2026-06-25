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        Haberler Bilgi Gündem YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak?

        YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak?

        Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek YKS 2026 sonuçları için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar "sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, ÖSYM'nin açıklayacağı tarih büyük merak konusu oldu. Üniversite hayali kuran adaylar için kritik gün yaklaşıyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek YKS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar “sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, ÖSYM tarafından duyurulacak tarih büyük bir merakla takip ediliyor. Üniversite hedefi olan öğrenciler için kritik süreç yaklaşırken, gözler sonuç açıklama gününe çevrildi. Peki, YKS 2026 TYT, AYT ve YDT sonuçları hangi tarihte erişime açılacak? Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS 2026 sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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        YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih sürecinin de kısa süre içinde başlaması öngörülüyor.

        YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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