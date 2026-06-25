YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak?

Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek YKS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar “sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, ÖSYM tarafından duyurulacak tarih büyük bir merakla takip ediliyor. Üniversite hedefi olan öğrenciler için kritik süreç yaklaşırken, gözler sonuç açıklama gününe çevrildi. Peki, YKS 2026 TYT, AYT ve YDT sonuçları hangi tarihte erişime açılacak? Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.