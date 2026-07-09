ÖSYM duyurdu: YKS sonuç tarihi belli oldu! TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 YKS sonuç tarihi belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan adaylar, YKS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, sınav puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da aynı gün görüntüleyebilecek. YKS sonucu, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi gözünü YKS sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Peki, YKS TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçlar aynı gün adayların erişimine açılacak. Adaylar puanlarının yanı sıra başarı sıralamalarını da sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek, tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
TYT, AYT VE YDT SONUÇLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Sonuç ekranında adayların;
TYT, AYT ve YDT puanları,
Yerleştirme puanları,
Başarı sıralamaları,
Testlere ait doğru ve yanlış cevap sayıları,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkısı
gibi bilgiler yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile üniversite tercih süreci başlayacak.
Tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru sonrasında netlik kazanacak. Adayların tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekecek.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvimde sonuç tarihi 22 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.
Sonuçların resmi takvimden daha erken açıklanacağına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.