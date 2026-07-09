2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi gözünü YKS sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Peki, YKS TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi...