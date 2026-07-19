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        Haberler Bilgi Gündem YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU || YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU || YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?

        YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçların nasıl sorgulanacağı, sınava katılan milyonlarca adayın gündemindeki yerini koruyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih sürecine yön verecek kritik sonuçlar için geri sayıma geçerken, sonuç ekranına erişim detayları da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuçların nasıl sorgulanacağı, sınava katılan milyonlarca adayın gündemindeki yerini koruyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih sürecine yön verecek kritik sonuçlar için geri sayıma geçerken, sonuç ekranına erişim detayları da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları nasıl öğrenilecek? Ayrıntılar haberimizde.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını, ilan edilmesinin ardından ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

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        YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında sınav performanslarına ilişkin detaylı bilgilere de ulaşabilecekler.

        YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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