Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Zamlı köprü ve otoyol ücretleri: 2026 yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

        Zamlı köprü ve otoyol ücretleri: 2026 yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

        Zamlı köprü ve otoyol ücretleri araştırılıyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretleri 1 Temmuz itibarıyla güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni tarifeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği geçiş bedelleri yeniden belirlenirken, güncellenen ücretler uygulanmaya başladı. İşte köprü ve otoyollarda geçerli yeni fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde beklenen tarife değişikliği yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmet veren ulaşım projelerinde uygulanacak yeni geçiş ücretlerini duyurdu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan düzenlemeyle birlikte araç sınıflarına göre güncellenen tarifeler netleşti. İşte yeni köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin detaylar...

        2

        YENİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLDU?

        Yeni köprü geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla uygulanmaya başladı.

        3

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Osmangazi Köprüsü'nde otomobil olarak bilinen 1'inci sınıf araçların geçiş ücreti 1.170 TL oldu.

        Araç sınıflarına göre Osmangazi Köprüsü yeni geçiş ücretleri şöyle:

        1. sınıf araç: 1.170 TL

        2. sınıf araç: 1.870 TL

        3. sınıf araç: 2.225 TL

        4. sınıf araç: 2.950 TL

        5. sınıf araç: 3.720 TL

        6. sınıf araç (motosiklet): 820 TL

        4

        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1'inci sınıf araçlar için geçiş ücreti 1.170 TL olarak belirlendi.

        1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç sınıflarına göre uygulanacak yeni tarife şöyle:

        1. sınıf araç: 1.170 TL

        2. sınıf araç: 1.465 TL

        3. sınıf araç: 2.635 TL

        4. sınıf araç: 2.925 TL

        5. sınıf araç: 5.560 TL

        6. sınıf araç (motosiklet): 295 TL

        5

        YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 110 TL oldu.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü için güncel geçiş ücretleri şu şekilde:

        1. sınıf araç: 110 TL

        2. sınıf araç: 145 TL

        3. sınıf araç: 270 TL

        4. sınıf araç: 690 TL

        5. sınıf araç: 860 TL

        6. sınıf araç (motosiklet): 75 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran görüşmesi yarın, Özgür Özel'in 'Yeni parti'sinin ismi ne olacak?, Komedyen Deniz Göktaş'a soruşturma

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞME YARIN OLACAKABD ve İran arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir ateşkes süreci var. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran taraflarının yeniden görüşeceği zamana ilişkin "İran görüşme talep etti, görüşme yarın...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu! 31 ülkeden 197 iade
        Bakan Gürlek duyurdu! 31 ülkeden 197 iade
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Trump'ın finansal raporları açıklandı: Kripto zengini
        Trump'ın finansal raporları açıklandı: Kripto zengini
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!
        Biri 11, diğeri 12 yaşındaydı... İki kardeşin trajik sonu!
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Sürekli banka hesabına bakanlar dikkat!
        Sürekli banka hesabına bakanlar dikkat!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Protestolar bir aydır sürüyor
        Protestolar bir aydır sürüyor
        "İsrail'de iç savaş çıkmayacak"
        "İsrail'de iç savaş çıkmayacak"
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi
        Ankara'ya gitmek için mahkemeden özel izin istedi
        Fransa İsveç'i rahat geçti!
        Fransa İsveç'i rahat geçti!
        5 yabancı işçiden 1’i üniversiteli
        5 yabancı işçiden 1’i üniversiteli
        3 ilde sağanak var; sıcak hava etkili oluyor! İstanbul için alarm
        3 ilde sağanak var; sıcak hava etkili oluyor! İstanbul için alarm
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        Aksi takdirde yabancılar domine edecek
        Aksi takdirde yabancılar domine edecek