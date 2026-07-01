Zamlı köprü ve otoyol ücretleri: 2026 yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran görüşmesi yarın, Özgür Özel'in 'Yeni parti'sinin ismi ne olacak?, Komedyen Deniz Göktaş'a soruşturma

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞME YARIN OLACAKABD ve İran arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir ateşkes süreci var. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran taraflarının yeniden görüşeceği zamana ilişkin "İran görüşme talep etti, görüşme yarın... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞME YARIN OLACAKABD ve İran arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir ateşkes süreci var. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran taraflarının yeniden görüşeceği zamana ilişkin "İran görüşme talep etti, görüşme yarın Doha'da olacak" açıklamasını yaptı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NATO CAYDIRICILIĞINI MUHAFAZA ETMELİ7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da NATO Zirvesi düzenlenecek. Liderlerin katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi Ankara'da hazırlıklar da yapılıyor. Bu zirve öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu ve kritik mesajlar verdi. Belirsizlik döneminin ortasında olduklarını söyleyen Erdoğan, "NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesi gerekiyor" dedi. "Savunma ticaretinin önündeki engeller kalkmalı" diye de ekledi. ÖZGÜR ÖZEL'İN 'YENİ PARTİ'SİNİN İSMİ NE OLACAK? CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay başvurusunda. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre delege imzaları verilen CHP'de olası kurultayın en geç 11 Temmuz'da duyurulması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle Özel'in kurmayları 11 Temmuz'a kadar Genel Merkez'den adım bekleyecek. Öte yandan mevcut partilerle temas sürerken, Özgür Özel'in kuracağı parti için "Yeni Parti" isminin öne çıktığı belirtildi. TAMAR TANRIYAR HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARISosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, bugün Kuşadası'nda teslim oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Tanrıyar'ın tüm dijital matreryallerine el konulduğu ve hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında, sosyal medyada yayımlanan ve son günlerde tartışmalara neden olan stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.AVRUPA'DAKİ SICAKLAR GELİYOR! TERMOMETRE 40'I ZORLUYORAvrupa günlerdir sıcak havayla mücadele ediyor. Almanya, Çekya, Polonya ve Macaristan termometrelerdeki rekor sıcaklıkları duyurdu. Peki bu sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcak havanın bir kısmının gücü hafiflemiş haliyle yarından itibaren Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi. Öztel "Bugün ve Salı günü Trakya'da termometreler 40°C'ye dayanacak. Edirne çevresinde yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, güneş altında hissedilen sıcaklıklar Trakya'da sağlık için tehlikeli olan 47-48°C'ye ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu. SİGARA YASAĞINDA KAPSAM GENİŞLİYORSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını açıklayarak, sigaranın görünürlüğünü azaltmaya yönelik çalışmaların yapılacağını belirtti. Memişoğlu, "Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız" ifadelerini kullandı.ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEMZorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 temmuzda başlıyor. Kaza yapan araçlar için Maddi Zararlar Teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. ÖĞRENCİ AFFI TBMM GÜNDEMİNE GELİYORÖğrenci affı, Meclsi gündemine geliyor... AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunacak. Daha Az Göster