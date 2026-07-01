Zamlı köprü ve otoyol ücretleri: 2026 yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?
Zamlı köprü ve otoyol ücretleri araştırılıyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretleri 1 Temmuz itibarıyla güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni tarifeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği geçiş bedelleri yeniden belirlenirken, güncellenen ücretler uygulanmaya başladı. İşte köprü ve otoyollarda geçerli yeni fiyat listesi...
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde beklenen tarife değişikliği yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmet veren ulaşım projelerinde uygulanacak yeni geçiş ücretlerini duyurdu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan düzenlemeyle birlikte araç sınıflarına göre güncellenen tarifeler netleşti. İşte yeni köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin detaylar...
YENİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLDU?
Yeni köprü geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla uygulanmaya başladı.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Osmangazi Köprüsü'nde otomobil olarak bilinen 1'inci sınıf araçların geçiş ücreti 1.170 TL oldu.
Araç sınıflarına göre Osmangazi Köprüsü yeni geçiş ücretleri şöyle:
1. sınıf araç: 1.170 TL
2. sınıf araç: 1.870 TL
3. sınıf araç: 2.225 TL
4. sınıf araç: 2.950 TL
5. sınıf araç: 3.720 TL
6. sınıf araç (motosiklet): 820 TL
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1'inci sınıf araçlar için geçiş ücreti 1.170 TL olarak belirlendi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç sınıflarına göre uygulanacak yeni tarife şöyle:
1. sınıf araç: 1.170 TL
2. sınıf araç: 1.465 TL
3. sınıf araç: 2.635 TL
4. sınıf araç: 2.925 TL
5. sınıf araç: 5.560 TL
6. sınıf araç (motosiklet): 295 TL
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 110 TL oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü için güncel geçiş ücretleri şu şekilde:
1. sınıf araç: 110 TL
2. sınıf araç: 145 TL
3. sınıf araç: 270 TL
4. sınıf araç: 690 TL
5. sınıf araç: 860 TL
6. sınıf araç (motosiklet): 75 TL