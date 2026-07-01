Fransa: 3 - İsveç: 0 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Horozlar, 3-0 kazandı ve son 16'ya yükselen taraf oldu. Fransa son 16 turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 02:08 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa 3-0 kazandı.
Fransa'ya turu getiren golleri 45. ve 74. dakikalarda Kylian Mbappe ile 53'te Bradley Barcola kaydetti.
Ayrıca Mbappe'nin 21. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Fransa son 16'ya yükseldi, İsveç ise turnuvaya veda etti.
SON 16'DA RAKİP PARAGUAY
İsveç'i eleyerek son 16'ya yükselen Fransa'nın bu turdaki rakibi Paraguay oldu. İki takım arasındaki mücadele, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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