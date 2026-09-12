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        Haberler Bilgi Ekonomi Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

        Ziraat Bankası emekli promosyonu 2026 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

        Ziraat Bankası emekli promosyonu emeklilerin gündemindeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlar, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre emekli maaşına göre ödenecek promosyon tutarı değişiklik gösteriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL ve başvuru şartları neler? İşte Eylül 2026 Ziraat Bankası emekli banka promosyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ederken Ziraat Bankası’nın güncel ödeme tutarları da araştırılıyor. Banka, emekli maaşını Ziraat üzerinden alan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan müşterilerine maaş miktarına göre promosyon ödemesi sunuyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Başvurular ise şube, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM ve diğer bankacılık kanalları üzerinden yapılabiliyor. İşte detaylar...

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        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Ziraat Bankası’nın güncel emekli promosyonunda ödeme tutarı emeklinin aylık maaşına göre belirleniyor. Resmi tabloda 0-9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

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        Emekli maaşı Ziraat Bankası promosyonu

        0 - 9.999,99 TL 5.000 TL

        10.000 - 14.999,99 TL 8.000 TL

        15.000 - 19.999,99 TL 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Ziraat Bankası emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor. Promosyon ödemesi, 3 yıllık dönem için peşin olarak gerçekleştiriliyor. Banka, promosyon hesabında emekliye ödenen maaşın bir aylık tutarını esas alıyor.

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        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Promosyon başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden yapılabildiği gibi dijital kanallar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Emekliler Ziraat Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'lerin yanı sıra Müşteri İletişim Merkezi üzerinden de başvuru sürecini başlatabiliyor. Bankanın resmi bilgilendirmesinde SMS yoluyla başvuru seçeneği de yer alıyor.

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        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENİR?

        Ziraat Bankası, emekli promosyonunu 3 yıllık maaş alma taahhüdü kapsamında peşin olarak ödüyor.

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