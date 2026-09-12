Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ederken Ziraat Bankası’nın güncel ödeme tutarları da araştırılıyor. Banka, emekli maaşını Ziraat üzerinden alan veya maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan müşterilerine maaş miktarına göre promosyon ödemesi sunuyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Başvurular ise şube, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM ve diğer bankacılık kanalları üzerinden yapılabiliyor. İşte detaylar...