ZTK MAÇ TARİHLERİ TAKVİMİ 2026 | Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı 15 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 1. eleme turu maçları üç gün boyunca devam edecek. İlk gün 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor ve Altay-Söke 1970 karşılaşmaları oynanacak. Kupada rakibine üstünlük sağlayan takımlar 2. eleme turunda mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu 1. eleme turu maç tarihleri takvimi…