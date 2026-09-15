ZTK MAÇ TARİHLERİ TAKVİMİ 2026 | Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun ilk maçları bugün oynanıyor. 1. eleme turunda 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde toplam 20 karşılaşma yapılacak. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı turda maç saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 2026 ZTK maçlarının tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri…
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı 15 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 1. eleme turu maçları üç gün boyunca devam edecek. İlk gün 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor ve Altay-Söke 1970 karşılaşmaları oynanacak. Kupada rakibine üstünlük sağlayan takımlar 2. eleme turunda mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu 1. eleme turu maç tarihleri takvimi…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ilk karşılaşmalar 15 Eylül Salı günü oynanacak. Saat 17.00'de 1923 Afyonkarahisar ile Ürgüpspor karşı karşıya gelirken, günün ikinci maçında Altay ile Söke 1970 saat 20.00'de sahaya çıkacak.
1.eleme turu karşılaşmaları 16 Eylül Çarşamba ve 17 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.
ZTK 15 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
17.00 | 1923 Afyonkarahisar - Ürgüpspor
20.00 | Altay - Söke 1970
ZTK 16 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 Eylül Çarşamba günü 16 karşılaşma oynanacak.
14.00 | Adanaspor - Yeni Malatya
14.00 | Göle Spor - Kars 36 Spor
14.00 | Sinopspor - Arıt Kayadibi
14.00 | Osmaneli Spor Kulübü - Eskişehir Anadolu SF
14.00 | Kilis Birlikgücü Spor - Kahta 02 Spor
14.00 | Dersimspor - Gelecek Siirt 56
14.00 | Karaman FK - Kepez Belediyespor
14.00 | Bayburtspor - Borcka
14.00 | Tokat Belediye Plevnespor - Keşap
14.00 | Cizre Belediyesi - Hakkari Zap Spor
14.00 | TM Kırıkkalespor - Kırşehir Bld
15.00 | Galata - Yalova Yeşilova Spor
15.00 | Uzunköprüspor - Bulvarspor
15.00 | İnkılapspor - Beykoz Anadolu
17.00 | Bucaspor - Tire 2021
20.00 | Yeni Mersin İY - Oğuzhanspor
ZTK 17 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
1. eleme turunun son gününde iki karşılaşma oynanacak.
14.30 | Amasyaspor 1968 FK - Çankırıgücü
19.00 | Orduspor - Torul Belediye
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda belirlenen karşılaşmalar A Spor, ATV ve A2 ekranlarından canlı yayınlanacak. 15 Eylül'de oynanacak 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor ve Altay-Söke 1970 maçları A Spor üzerinden izlenebilecek.
16 Eylül'de Sinopspor-Arıt Kayadibi, Bucaspor-Tire 2021 ve Yeni Mersin İY-Oğuzhanspor karşılaşmaları A Spor ekranlarında olacak. 17 Eylül'de ise Amasyaspor 1968 FK-Çankırıgücü ile Orduspor-Torul Belediye maçları canlı yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU NASIL OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan takımlar 2. eleme turuna yükselecek.
Kupada 1. eleme turunun tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, organizasyonun belirlenen takvimine göre mücadelelerine devam edecek.