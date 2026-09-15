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        Haberler Bilgi ZTK MAÇ TARİHLERİ TAKVİMİ 2026 | Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?

        ZTK MAÇ TARİHLERİ TAKVİMİ 2026 | Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun ilk maçları bugün oynanıyor. 1. eleme turunda 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde toplam 20 karşılaşma yapılacak. Tek maç eleme usulünün uygulanacağı turda maç saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, 2026 ZTK maçlarının tarihleri, saatleri ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı 15 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 1. eleme turu maçları üç gün boyunca devam edecek. İlk gün 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor ve Altay-Söke 1970 karşılaşmaları oynanacak. Kupada rakibine üstünlük sağlayan takımlar 2. eleme turunda mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenir? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu 1. eleme turu maç tarihleri takvimi…

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ilk karşılaşmalar 15 Eylül Salı günü oynanacak. Saat 17.00'de 1923 Afyonkarahisar ile Ürgüpspor karşı karşıya gelirken, günün ikinci maçında Altay ile Söke 1970 saat 20.00'de sahaya çıkacak.

        1.eleme turu karşılaşmaları 16 Eylül Çarşamba ve 17 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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        ZTK 15 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

        17.00 | 1923 Afyonkarahisar - Ürgüpspor

        20.00 | Altay - Söke 1970

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        ZTK 16 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 Eylül Çarşamba günü 16 karşılaşma oynanacak.

        14.00 | Adanaspor - Yeni Malatya

        14.00 | Göle Spor - Kars 36 Spor

        14.00 | Sinopspor - Arıt Kayadibi

        14.00 | Osmaneli Spor Kulübü - Eskişehir Anadolu SF

        14.00 | Kilis Birlikgücü Spor - Kahta 02 Spor

        14.00 | Dersimspor - Gelecek Siirt 56

        14.00 | Karaman FK - Kepez Belediyespor

        14.00 | Bayburtspor - Borcka

        14.00 | Tokat Belediye Plevnespor - Keşap

        14.00 | Cizre Belediyesi - Hakkari Zap Spor

        14.00 | TM Kırıkkalespor - Kırşehir Bld

        15.00 | Galata - Yalova Yeşilova Spor

        15.00 | Uzunköprüspor - Bulvarspor

        15.00 | İnkılapspor - Beykoz Anadolu

        17.00 | Bucaspor - Tire 2021

        20.00 | Yeni Mersin İY - Oğuzhanspor

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        ZTK 17 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

        1. eleme turunun son gününde iki karşılaşma oynanacak.

        14.30 | Amasyaspor 1968 FK - Çankırıgücü

        19.00 | Orduspor - Torul Belediye

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda belirlenen karşılaşmalar A Spor, ATV ve A2 ekranlarından canlı yayınlanacak. 15 Eylül'de oynanacak 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor ve Altay-Söke 1970 maçları A Spor üzerinden izlenebilecek.

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        16 Eylül'de Sinopspor-Arıt Kayadibi, Bucaspor-Tire 2021 ve Yeni Mersin İY-Oğuzhanspor karşılaşmaları A Spor ekranlarında olacak. 17 Eylül'de ise Amasyaspor 1968 FK-Çankırıgücü ile Orduspor-Torul Belediye maçları canlı yayınlanacak.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU NASIL OYNANACAK?

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan takımlar 2. eleme turuna yükselecek.

        Kupada 1. eleme turunun tamamlanmasının ardından üst tura yükselen takımlar, organizasyonun belirlenen takvimine göre mücadelelerine devam edecek.

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        #Ziraat Türkiye Kupası
        #maç tarihleri
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