Kedilerin çok olduğu ülkelerde şaşırtan sonuç: Mutlulukla bağlantısı ortaya çıktı

Kedilerin insanlarla kurduğu bağın yalnızca ev ortamıyla sınırlı olmadığına işaret eden yeni bir bilimsel araştırma yayımlandı. ABD, Finlandiya, Meksika ve Letonya'dan bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 93 ülkedeki kedi yoğunluğu ile insanların mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki incelendi. 30 Eylül 2026'da bilimsel dergi PLOS One'da yayımlanan araştırma, kedi sayısı fazla olan ülkelerin genel olarak daha yüksek mutluluk puanlarına sahip olduğunu gösterdi. Ancak uzmanlar, bu sonucun kedilerin insanları doğrudan daha mutlu ettiği anlamına gelmediğini vurguladı.

93 ÜLKENİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, dünyanın farklı bölgelerinden 93 ülkeye ait verileri karşılaştırdı.

Çalışmada ülkelerin mutluluk puanları, kişi başına düşen kedi sayısı, gelir düzeyleri, sağlık harcamaları ve bazı enfeksiyon göstergeleri değerlendirildi.

Amaç, insanların kendilerini ne kadar mutlu hissettikleriyle yaşam koşulları ve hayvanlarla ilişkileri arasında bağlantı bulunup bulunmadığını anlamaktı.

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KEDİ SAYISI ARTTIKÇA MUTLULUK DA YÜKSELDİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kedi yoğunluğu ile ülkelerin mutluluk puanları arasında pozitif ilişki bulunması oldu.

Her 10 bin kişiye düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde, insanların bildirdiği ortalama mutluluk düzeyinin de genellikle daha yüksek olduğu görüldü.

İstatistiksel analizde iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,62 olarak hesaplandı. Bu değer, ülke düzeyinde belirgin bir pozitif ilişkiye işaret ediyor.

PEKİ KEDİLER İNSANLARI MUTLU MU EDİYOR?

Araştırmanın gündeme getirdiği en önemli soru, kedilerle yaşamanın insanların mutluluğunu doğrudan artırıp artırmadığı oldu.

Bilim insanları, elde edilen verilerin böyle bir sonuca ulaşmak için yeterli olmadığını belirtti.

Kedi sahipliği ile mutluluk arasında bağlantı bulunması, kedilerin mutluluğun doğrudan nedeni olduğunu kanıtlamıyor.

Mutluluk düzeyi yüksek toplumlarda insanların evcil hayvan sahiplenmeye daha yatkın olması da olası açıklamalar arasında bulunuyor.

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YALNIZLIK DUYGUSUNU AZALTABİLİYORLAR

Araştırmacılar, önceki bilimsel çalışmaların evcil hayvanlarla kurulan bağın insan psikolojisine olumlu katkılar sağlayabileceğini gösterdiğini hatırlattı.

Kedilerle geçirilen zamanın bazı kişilerde yalnızlık duygusunu azaltabileceği ve duygusal destek sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu etkiler kişiden kişiye değişebiliyor. Her kedi sahibinin aynı psikolojik yararı elde ettiğini söylemek mümkün değil.

PARA DA MUTLULUKTA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Araştırmada mutlulukla bağlantılı tek unsur kedi sayısı değildi.

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi, kişi başına düşen gelir ve sağlık harcamaları da değerlendirmeye alındı.

Sonuçlara göre gelir düzeyi ve kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla ile mutluluk arasında güçlü pozitif ilişkiler bulunuyor.

Bu durum, insanların yaşam memnuniyetinin yalnızca evcil hayvanlarla değil, ekonomik ve sosyal koşullarla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.

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ZENGİN ÜLKELERDE KEDİ SAYISI DAHA YÜKSEK

Bilim insanlarının belirlediği bir başka önemli sonuç, ekonomik refah ile kedi yoğunluğu arasındaki ilişki oldu.

Gelir seviyesi yüksek ülkelerde kişi başına düşen kedi sayısının da genellikle daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar, ekonomik imkanların evcil hayvan sahiplenme ve bakım koşullarını etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Dolayısıyla kedilerin yoğun olduğu ülkelerde mutluluk düzeyinin yüksek olması, kısmen bu ülkelerin ekonomik koşullarıyla da bağlantılı olabilir.

MUTLULUK LİSTESİNDE FİNLANDİYA ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmanın mutluluk değerlendirmelerinde kullandığı verilerde Finlandiya üst sıralarda yer alıyor.

Finlandiya'nın aynı zamanda evcil hayvan sahipliğinin yaygın olduğu ülkelerden biri olması dikkat çekiyor.

Ancak bu durum, Finlandiya'nın mutluluk düzeyinin kediler sayesinde yüksek olduğu anlamına gelmiyor.

Araştırmada sosyal destek, ekonomik koşullar ve sağlık sistemleri gibi başka faktörlerin de mutlulukla ilişkili olduğu belirtiliyor.

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KEDİLERLE İLGİLİ BİR RİSK DE ARAŞTIRILDI

Çalışmada yalnızca kedilerin insan yaşamına olası olumlu etkileri değerlendirilmedi.

Araştırmacılar, kedilerle bağlantılı olabilen Toxoplasma gondii adlı parazitin toplum sağlığı ve mutluluk düzeyleriyle ilişkisini de inceledi.

Bu parazit, toksoplazmoz adı verilen enfeksiyona neden olabiliyor.

Enfeksiyon çeşitli yollarla bulaşabildiği için risk yalnızca kedi beslemekle sınırlı değil.

PARAZİT MARUZİYETİYLE MUTLULUK ARASINDA TERS İLİŞKİ BULUNDU

Araştırmanın sonuçlarına göre yakın dönem Toxoplasma gondii enfeksiyonuna işaret eden IgM antikorlarının toplumdaki görülme sıklığı arttıkça ülkelerin mutluluk puanları genellikle düşüyor.

Araştırmacılar bu ilişkiyi de istatistiksel analizlerle ortaya koydu.

Ancak çalışmada kullanılan enfeksiyon verilerinin önemli bölümü hamile kadınlardan elde edildiği için sonuçların toplumun tamamını ne ölçüde temsil ettiği konusunda sınırlamalar bulunuyor.

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KEDİ BAKIMINDA HİJYENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, evcil hayvan bakımında sağlık ve hijyen koşullarının önemini de gündeme getirdi.

Kedilerin düzenli veteriner kontrolünden geçirilmesi, yaşadıkları ortamın temiz tutulması ve uygun beslenme koşullarının sağlanması hem hayvan hem de insan sağlığı açısından önem taşıyor.

Araştırmacılar, kedilerle insanların etkileşiminin sonuçlarının yaşanılan toplumun sağlık imkanları ve bakım alışkanlıklarından etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

EN GÜÇLÜ İKİ GÖSTERGE BELİRLENDİ

Bilim insanları, mutluluk düzeyleriyle ilişkili değişkenleri birlikte değerlendiren istatistiksel bir model de oluşturdu.

Bu analizde kedi yoğunluğu ile yakın dönem Toxoplasma gondii enfeksiyonu göstergesi, modele dahil edilen değişkenler arasında en güçlü bağımsız istatistiksel ilişkileri gösterdi.

Model, ülkelerin mutluluk puanlarındaki farklılıkların yaklaşık yüzde 47'sini açıklayabildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, istatistiksel ilişkilerin doğrudan neden-sonuç bağlantısı olarak yorumlanmaması gerektiğini özellikle belirtti.

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ARAŞTIRMANIN BAZI SINIRLAMALARI VAR

Çalışma, 93 ülkenin mevcut istatistiklerini karşılaştıran gözlemsel bir araştırma olarak gerçekleştirildi.

Bu nedenle tek tek bireylerin kedi sahiplenmeden önceki ve sonraki mutluluk düzeyleri ölçülmedi.

Ayrıca ülkelerdeki toplam kedi yoğunluğu, insanların ne kadarının evinde kedi beslediğini veya hayvanlarıyla ne kadar güçlü bağ kurduğunu doğrudan göstermiyor.

Bilim insanları, ilişkinin daha iyi anlaşılması için uzun süreli ve bireyleri takip eden yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

KEDİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Araştırma, evcil hayvanlarla kurulan ilişkilerin yalnızca bireysel değil, toplumsal mutluluk açısından da incelenebileceğini ortaya koydu.

Özellikle kedilerin yoğun olduğu ülkelerde daha yüksek mutluluk puanlarının görülmesi, insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını gündeme taşıdı.

Ancak ekonomik refah, sağlık koşulları ve sosyal imkanlar gibi unsurların da mutluluk üzerinde önemli rol oynadığı unutulmamalı.

Bilim insanlarının 93 ülkeden elde ettiği sonuçlar, kedilerle mutluluk arasında dikkat çekici bir bağlantı bulunduğunu gösterirken bu ilişkinin nedenlerinin anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.