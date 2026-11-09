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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 9 Kasım Pazartesi || Bu akşam kimin saat kaçta maçı var?

        Maç programı 9 Kasım Pazartesi || Bu akşam kimin saat kaçta maçı var?

        Maç programı 9 Kasım Pazartesi yani bugün spor gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "Bu akşam kimin saat kaçta maçı var?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Süper Lig ve uluslararası liglerde futbol maçları oynanmayacak. Öte yandan NBA ve WTA Finalleri'nde de birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımın saat kaçta maçı var? İşte 9 Kasım maç programı...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:01 Güncelleme:
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        Maç programı

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