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        Haberler Bilgi Yaşam Ne kağıt havlu ne de suda tutmak: Marulu 30 güne kadar taze tutan yöntem

        Ne kağıt havlu ne de suda tutmak: Marulu 30 güne kadar taze tutan yöntem

        Kağıt havlu marulu ancak 7-10 gün dayandırıyor. Buzdolabında haftalarca taze tutan asıl numara ise mutfakta zaten duran tek bir malzemede saklı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Ne kağıt havlu ne de suda tutmak: Marulu 30 güne kadar taze tutan yöntem

        Buzdolabının sebzeliğinde unutulan bir marul, çoğu zaman üç dört gün içinde kenarlarından kararmaya başlar. Yaz aylarında salata tüketimi artınca bu, haftada birkaç marulun çöpe gitmesi anlamına geliyor. Oysa aynı marulu bir aya yakın dipdiri tutmanın yolu, mutfağınızda zaten duran bir malzemede saklı. Aradaki fark da göz ardı edilecek gibi değil. Kağıt havlu marulu 7-10 gün dayandırırken, doğru sarılan folyo süreyi bir ayın üzerine taşıyor.

        Kağıt havlu yöntemi neden bir hafta sonra pes ediyor?

        Marulu kağıt havluya sarıp buzdolabına koymak en yaygın tüyo. Mantığı da basit: havlu, yaprakların yüzeyindeki fazla nemi emer ve ıslaklıktan kaynaklanan çürümeyi geciktirir. Yöntem işe yarar ama yalnızca bir yere kadar.

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        Çünkü marulu bozan tek etken fazla nem değil. Bir de yaprağın havayla, yani oksijenle teması var. Kağıt havlu nemi dengeler ama marulu oksijenden korumaz. Birkaç gün içinde yapraklar nefes almaya ve su kaybetmeye devam eder ve ardından solmaya başlar. Havlunun bir haftada tükenmesinin sebebi de bu.

        Asıl farkı yaratan malzeme alüminyum folyo

        Buradaki numara mutfak gereçleri arasında zaten duruyor: alüminyum folyo. Uzun yapraklı marulun başını folyoya sıkıca sardığınızda tek hamleyle iki sorunu birden çözersiniz. Folyo hem yaprakların su kaybını yavaşlatır hem de marulun maruz kaldığı havayı keser. İçeride nem dengeli kalırken oksijenin yaprağa ulaşması durur. Sebze üreticilerinin saklama tüyolarında öne çıkan bu yöntem, kağıt havlunun birkaç katı dayanıklılık sağlıyor.

        Uygulaması da bir dakika sürmüyor:

        1. Marulu yıkamadan, kuru haliyle alın.

        2. Başını alüminyum folyoya sıkıca, hava boşluğu bırakmadan sarın.

        3. Buzdolabının sebzeliğine yerleştirin.

        4. İhtiyaç oldukça dıştan yaprak çekin, kalan kısmı yeniden aynı folyoyla kapatın.

        En sık atlanan ayrıntı ikinci adımda. Sarmanın gevşek değil sıkı olması gerekiyor çünkü folyoyla yaprak arasında kalan hava boşluğu tam da içeride hapsetmek istemediğiniz oksijeni barındırır. Sıkı sardığınızda kazandığınız süre birkaç güne değil, haftalara yayılıyor.

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        Marulu saklamadan önce yıkamak işe yaramıyor

        Çoğu kişi marulu eve gelir gelmez yıkayıp öyle kaldırır, temiz dursun diye. Oysa burada mantık ters işliyor. Yapraklarda kalan su, kapalı ortamda çürümeyi hızlandıran şeyin ta kendisi. Folyo da kağıt havlu da ancak marul kuru sarıldığında işini görüyor.

        Bu yüzden saklama aşamasında elinizi sudan uzak tutun. Yıkamayı, tüketeceğiniz miktarı çektiğiniz zamana yani sofraya çıkmadan hemen önceye bırakın. Önce yıkayıp sonra kaldırmak, kazandığınız haftaları birkaç güne indiriyor.

        Sollamış yaprakları soğuk su çoğu zaman geri getiriyor

        Diyelim ki bir marul yine de gevşedi ve yaprakları sarktı. Atmak için acele etmeyin. Bu tür bir marul çoğu durumda birkaç dakikada toparlanır.

        İçine birkaç buz attığınız soğuk suya solmuş yaprakları batırın ve beş dakika kadar bekletin. Soğuk su, su kaybetmiş hücrelere geri dolar. Yaprak gözle görülür biçimde dirilir ve çıtırlığına kavuşur. Buzdolabında bir gece bekleyip yarısı çöpe gidecek gibi duran bir marul, çoğu zaman bu basit hamleyle salata tabağına geri döner.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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