Rüyada kedi görmek, tabirde iki uç arasında okunur. Bir uçta insana alışmış, sakin duran, kucağa çıkan uysal ev kedisi vardır. Öteki uçta ürken, hırçınlaşan ya da üstüne yürüyen yabani kedi durur. Rüyadaki kedinin hangi uca yakın olduğu, tabirin hayır yönünden mi husumet yönünden mi kurulacağını ortaya koyar. Kedinin rengi, sayısı, göründüğü yer ve rüya sahibinin ona ne yaptığı bu ayrımdan sonra devreye girer.

Rüyada kedi görmek

Rüyada kedi görmek, tabir geleneğinde eve giren bir hırsıza, hem faydası hem zararı dokunan bir kimseye ve dost görünüp içinden başka şey geçiren hilekâr bir kişiye delalet eder. Kedinin ikinci yerleşik karşılığı, hane halkının işini gören ve evi koruyan hizmetli kimsedir. Kedi bir yönüyle doğrudan hırsız ve düşman, bir yönüyle de haneyi koruyup gözeten, hizmet eden şefkatli bir kadındır. İki yönü birleştiren ortak karşılık, hem faydası hem zararı dokunan kimsedir. Rüyada kedi ayrıca hastalığa, kedere ve husumete yorulur, kimi tabirde ise evlat sahibi olmaya alamettir. Rüyayı gören kadınsa eşinden sıkıntı çekeceğine ve çevresinde kendisine düşmanlık besleyen kimseler bulunduğuna işaret eder. İslami tabirde de kedi bu iki yön üzerinden okunur. Kedinin rengi düşmanın cinsini, rüyadaki eylemi ise rüya sahibinin o kimse karşısındaki hâlini gösterir. Erkek kedi görmek husumet ve hastalık yönüyle, dişi kedi görmek şefkat ve hane yönüyle tabir edilir. Sürekli kedi görmek, aynı kimsenin rüya sahibinin hayatındaki etkisini sürdürdüğüne ve tedbirin gevşetilmemesi gerektiğine işarettir.

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Rüyada uysal ev kedisi görmek

Uysal ev kedisi görmek rahatlığa, ferahlığa ve haneye gelecek berekete delalet eder. Ayağına kedi dolanması, rüya sahibine yakınlık gösteren ve ondan fayda uman bir kimseye işarettir. Van kedisi gibi bakımlı bir ev kedisi görmek hanedeki huzurun devamına, kediyle oynamak ise gönül ferahlığına ve dostlarla geçirilecek güzel günlere yorulur.

Rüyada yabani ve saldırgan kedi görmek

Yabani ya da sokak kedisi görmek sıkıntıya, meşakkate ve düşmanlığa yorulur. Saldırgan kedi görmek, rüya sahibine açıkça husumet besleyen bir kimsenin varlığına delalet eder. Saldıran kedi görmek, bu kimsenin artık harekete geçtiğine işarettir. Kuduz kedi görmek ise zararı büyük, öfkesi ve sözü ölçüsüz bir düşmana alamettir.

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Rüyada büyük kedi görmek

Büyük kedi görmek, gücü ve tesiri fazla bir düşmana, rüya sahibinin kolayca karşı koyamayacağı bir kimseye işaret eder. Kedi ne kadar iriyse husumetin de o ölçüde büyük olduğuna yorulur. Büyük beyaz kedi görmek, zararsız görünen fakat etkisi küçümsenmemesi gereken bir kimseye delalet eder.

Rüyada yavru kedi görmek

Rüyada yavru kedi görmek evlada, masumiyete ve haneye gelecek yeni bir sevince delalet eder. Sıkıntıların biteceğine, ev halkının mutlu olacağına ve mal varlığının artacağına işarettir. Bir başka yorumda yavru kedi, evin işini gören yardımcı bir kimseye yorulur. Yetişkin kedinin taşıdığı husumet yönü yavruda zayıflar, bu yüzden yavru kedi rüyaları hayırlı sayılır. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmete, evli kimse için evlat ve bereket haberine alamettir.

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Rüyada kedi yavrusu görmek

Rüyada kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin merhametli ve vicdanlı bir kimse olduğuna, yakın zamanda haneye sevinç ve bereket geleceğine işaret eder. Aynı tabirde yavru, evin hizmetini gören bir yardımcıya da yorulur. Kedi yavrusunun tek başına görülmesi, rüya sahibinin himayesine girecek ve kendisinden yardım bekleyecek bir kimseye delalet eder. Yavrunun sağlıklı ve canlı olması, gelecek sevincin kalıcı olacağına alamettir.

Rüyada kedi yavruları görmek

Kedi yavrularını bir arada görmek haneye gelecek berekete, mal artışına ve ev halkının huzuruna işaret eder. Yavru kediler görmek, sevincin tek bir kaynaktan değil birkaç yönden geleceğine delalet eder. Yavruların sayısının çokluğu, haneye girecek rızkın artmasına yorulur. Çok kedi yavrusu görmek, ev halkının kalabalıklaşmasına ve gelen sevincin paylaşılacağına alamettir.

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Rüyada bir sürü yavru kedi görmek, rüya sahibinin gözetmesi gereken kimselerin çoğalmasına ve bu sorumluluğun ona hayır getireceğine işaret eder. Yavruların hiçbiri henüz zarar verecek güçte olmadığı için bu rüya husumet yönünden tabir edilmez, tamamı hayır tarafında okunur. Bir sürü kedi yavrusu görmek, peş peşe ulaşacak sevindirici haberlere delalet eder. Yavrular huzursuz ve dağınıksa ev içinde küçük çekişmeler çıkacağına yorulur.

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İki yavru kedi görmek, haneye gelecek sevincin iki ayrı yönden ulaşacağına işarettir. Üç yavru kedi görmek, rızkın ve ev halkına gelecek hayrın çoğalmasına delalet eder.

Rüyada yeni doğmuş kedi yavrusu görmek

Rüyada yeni doğmuş kedi yavrusu görmek, haneye gelecek yeni bir sevince ve bereketli bir başlangıca işaret eder. Sıkıntıların bitip mutlu günlerin başlayacağına delalet eder. Yeni doğmuş kedi görmek, uzun süredir beklenen bir işin başlangıç aşamasına geldiğine alamettir. Yeni doğmuş yavru kedi görmek, hanede yakın zamanda hayırlı bir haberin duyulacağına yorulur.

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Rüyada küçük kedi görmek

Rüyada küçük kedi görmek, ev halkına ulaşacak küçük fakat sürekli hayırlara delalet eder. Küçük yavru kedi görmek, rüya sahibinin koruyup gözettiği bir kimseden hayır göreceğine işarettir. Küçük kedi yavrusu ve bebek kedi görmek, masumiyete ve ev halkı arasındaki sevginin artmasına yorulur.

Rüyada kedinin saldırması

Rüyada kedinin saldırması hayra yorulmaz. Rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına, bir süre bu sorunlardan kurtulamayacağına ve çevresindeki kimselerden zarar göreceğine delalet eder. Tabirin ikinci yönünde bu sıkıntının ardından şifa ve ferahlık geleceği söylenir. Rüyada kedi saldırması, düşmanlığın gizli olmaktan çıkıp açığa döküleceğine işarettir. Kedi saldırısına uğramak, rüya sahibini hedef alan bir kimsenin doğrudan harekete geçtiğine alamettir. Kedinin rüya sahibine saldırması, husumetin uzaktan değil yakın çevreden geldiğine delalet eder. Kedi saldırması ve ısırması bir arada görülürse zararın sözde kalmayıp işe ve mala dokunacağına yorulur. Aynı rüya aileyi etkileyecek olaylara ve uzun bir hastalığın ardından gelecek şifaya da işaret eder.

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Rüyada kedi ısırması

Rüyada kedi ısırması, rüya sahibinin yakın zamanda bir imtihandan geçeceğine işaret eder. Ardından zorlukların aşılacağına ve feraha çıkılacağına delalet eder. Kedinin ısırması, güvenilen bir kimsenin beklenmedik bir zarar vermesine yorulur. Kedi ısırması görmek ve kedi tarafından ısırılmak, verilen zararın rüya sahibinin işlerini bir süre aksatacağına alamettir. Erkek kedinin ısırması hastalığa işaret eder. Uysal dişi ev kedisinin ısırması ise hayır ve bereketle dolu günlere yorulur. Parmağını kedi ısırması ve kedinin parmağını ısırması, emek verilen bir işte küçük bir engelle karşılaşılacağına delalet eder. Kedilerin ısırması, zararın tek kişiden değil bir topluluktan geleceğine işarettir.

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Rüyada elini kedi ısırması, rakiplerin rüya sahibinin işlerinden birini engelleyeceğine ve bu kimselerin zararlı çıkacağına işaret eder. Kedinin elini ısırması, kazanç kapısına dokunan bir engele delalet eder. Rüya sahibinin elinin ısırıldığını görmesi, birlikte iş tuttuğu kimseden zarar geleceğine yorulur.

Rüyada kedi ısırması ama acımaması, gelen zararın rüya sahibine ulaşmadan savuşturulacağına ve düşmanın tesirinin sınırlı kalacağına işaret eder. Kedi ısırması ve acıması ise zararın doğrudan dokunacağına, imtihanın bir süre hissedileceğine delalet eder. Duyulan acının şiddeti, sıkıntının büyüklüğü ölçüsünde tabir edilir.

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Rüyada ayağını kedi ısırması hayra yorulur. Rüya sahibinin kendisini uzun süre üzen meselelerden kurtulacağına ve yolunu kapatan engelin kalkacağına işaret eder.

Rüyada kedi tırmalaması

Rüyada kedi tırmalaması hastalığa ve kedere işaret eder. Çok ağır olmayan bir rahatsızlığa ya da küçük çapta bir müdahaleye yorulur. Çevrede kıskanç ve zarar vermek isteyen kimseler bulunduğuna, yakınlardan gelecek bir ihanete de delalet eder. Kedinin tırmalaması, husumetin sözle değil işle gösterileceğine alamettir. Kedi tırmalaması ve kanaması, zararın iz bırakacağına ve çevrede bir süre konuşulacağına işarettir.

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Rüyada kedinin üstüne atlaması

Rüyada kedinin üstüne atlaması, uzaktan izlenen bir husumetin ansızın rüya sahibine yönelmesine işaret eder. Üzerine kedi atlaması, hazırlıksız yakalanılacak bir çekişmeye delalet eder. Kedi atladığı hâlde zarar vermezse düşmanın gücünün buna yetmeyeceğine yorulur.

Rüyada kedi rengine göre tabiri

Kedinin rengi tabirde düşmanın ya da yakınlık kurulan kimsenin cinsini gösterir. Beyaz, siyah, sarı ve gri kedi görmek birbirinden ayrı karşılıklar taşır, alışılmadık renkler ise tek başlıkta toplanır. Rengin yanında kedinin uysal ya da hırçın oluşu da tabire girer.

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Rüyada beyaz kedi görmek

Rüyada beyaz kedi görmek, dışarıdan temiz ve zararsız görünen, buna karşılık hem faydası hem zararı dokunabilecek bir kimseye işaret eder. Uslu ve uysal bir beyaz kedi, hanede ferahlığa ve yakın zamanda duyulacak sevinçli bir habere delalet eder. Huzursuz, hırçın ya da kaçıp duran bir beyaz kedi ise aile ve iş hayatında yaklaşan sıkıntılı bir döneme yorulur. Tabirde ayırt edici ölçü kedinin uysallığıdır, rengin beyazlığı tek başına hayra yorulmaz. Beyaz kedi görmek, rüya sahibine yakın duran bir kimsenin niyetinin göründüğü gibi olmadığına da alamettir. Eve beyaz kedi girmesi, hane halkını ilgilendiren bir haberin ulaşacağına işarettir.

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Rüyada beyaz yavru kedi görmek berekete ve haneye gelecek sevince işarettir. Beyaz kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin gönlünü hoş edecek küçük bir hayra delalet eder. Yeni doğmuş beyaz kedi yavruları ve yavru beyaz kedi görmek, az miktarda fakat sık aralıklarla gelecek bir kazanca yorulur.

Rüyada siyah kedi görmek

Rüyada siyah kedi görmek, gizli niyet taşıyan, hilekâr ve rüya sahibine zarar vermek isteyen bir düşmana işaret eder. Kalpte sebebi tarif edilemeyen bir sıkıntıya, sürekli huzursuzluğa ve tedirgin geçecek günlere delalet eder. Siyah kedi kimi tabirde haram karışmış mala da yorulur. Siyah kedinin yerleşik karşılığı gizli düşman ve huzursuzluktur. Daha az rastlanan bir tabirde ise hüzünlü bir haberin ardından mirasa ve olumlu bir gelişmeye işaret eder. Siyah kedi görmek, çevredeki kimselerin sözüne değil işine bakılması gerektiğine alamettir.

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Rüyada kara kedi görmek, gizli düşmana, hile ve kötülük peşinde olan bir kimseye işaret eder. Rüya sahibinin bir süre huzursuzluk içinde kalacağına, çevresindeki kimselerin niyetine dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Kara kediler görmek, gizli yürütülen husumetin rüya sahibinin haberi olmadan büyüdüğüne ve kendine yandaş bulduğuna yorulur. Kara kedi görmek ve korkmak, düşmanın varlığının fark edildiğine ve vaktinde tedbir alınacağına alamettir.

Rüyada siyah yavru kedi görmek, sıkıntılardan kurtulmaya ve yeni kazanç kapılarının açılmasına işaret eder. Evin içinde siyah kedi yavruları görmek, hanedeki darlığın kalkacağına delalet eder. Yavru siyah kedi görmek, yetişkin siyah kedinin taşıdığı husumetin zayıf kalacağına yorulur.

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Rüyada sarı kedi görmek

Rüyada sarı kedi görmek bereketli mala ve mirasa, huzurlu bir dönemin yaklaştığına işaret eder. Bir başka yorumda sarı kedi, zayıf olmakla birlikte rahatsızlık veren bir düşmana delalet eder. Bu kimsenin gücü zarar vermeye yetmez, fakat varlığı rüya sahibini meşgul eder. Eve sarı kedi girmesi, haneye beklenmedik bir yerden gelecek mala yorulur.

Rüyada sarı yavru kedi görmek, rüya sahibinin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir meselede ani bir gelişme yaşanacağına işaret eder. Maddi ve manevi bolluk içinde geçecek bir döneme delalet eder. Yavru sarı kedi görmek, bereketin küçük bir başlangıçtan geleceğine yorulur.

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Rüyada gri kedi görmek

Rüyada gri kedi görmek, dost gibi görünen fakat içinde hile taşıyan bir kimseye delalet eder. Hayatın çalkantılı bir dönemine, ardından olumsuzlukların hayra dönmesine işarettir. Gri yavru kedi görmek, henüz büyümemiş bir husumete ve kolayca giderilecek bir dargınlığa yorulur. Gri kedi sevmek, niyeti belli olmayan bir kimseye gösterilen yakınlığın rüya sahibini bir süre oyalayacağına alamettir.

Rüyada siyah beyaz kedi görmek

Rüyada siyah beyaz kedi görmek, kötü hâllerin son bulacağına ve açların doyacağına işaret eder. Aile hayatına yansıyacak mutluluğa ve zıtlıkların uyum içinde yönetileceğine delalet eder. Siyah ve beyaz kedi görmek, çevrede iyi niyetle kötü niyetin bir arada bulunduğuna yorulur. Sarı beyaz kedi görmek ise berekete ve hanede süregelen bir dargınlığın sona ermesine alamettir.

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Rüyada turuncu kedi görmek

Rüyada turuncu kedi görmek, uzun zamandır hayal edilen bir işin gerçekleşme imkânı bulacağına ve beklenmedik bir haberle sevinileceğine işaret eder. Kazancın artmasına ve haneden dedikodu yapan bir kimsenin uzaklaşmasına delalet eder. Bir başka yorumda hilebaz ve ikiyüzlü bir kimseyle mücadele edileceğine yorulur.

Rüyada sarman kedi görmek

Rüyada sarman kedi görmek, ters gittiği düşünülen işlerin tek tek gözden geçirilip düzeltileceğine ve hayırlı bir yatırıma girişileceğine işaret eder. Dedikodunun ve iftiranın son bulmasına, başarı ile kazanç kapılarının açılmasına delalet eder.

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Rüyada mavi, pembe, kahverengi, kırmızı ve yeşil kedi görmek

Tabirde alışılmadık renkte kedi görmek tek bir karşılıkta toplanır. Mavi kedi, pembe kedi, kahverengi kedi, kırmızı kedi ve yeşil kedi görmek, rüya sahibinin karşısına çıkacak alışılmadık bir duruma ve göründüğü gibi olmayan bir kimseye işaret eder. Rengin olağandışılığı, gelecek haberin de beklenmedik bir yerden ulaşacağına delalet eder. Mavi gözlü kedi görmek, yakınlık gösterirken ölçüsü belli olmayan bir kimseye yorulur.

Rüyada kedi sevmek

Rüyada kedi sevmek ya da okşamak, rüya sahibinin yumuşak kalpli, nazik ve insanları etkileyebilen bir kimse olduğuna delalet eder. Kısa zamanda bir kısmet bulacağına, mutluluk ve huzur dolu günler göreceğine işarettir. Kimi tabirde evliliğe ve yer değiştirmeye yorulur. Kedi sevdiğini görmek, çevreye gösterilen şefkatin karşılıksız kalmayacağına alamettir. Beyaz kedi sevmek sevinçli bir habere ve hanede ferahlığa işaret eder. Sarı kedi sevmek berekete ve gelecek bir mala delalet eder. Siyah kedi sevmek ise niyeti gizli bir kimseye gösterilen yakınlığa ve bu yakınlıktan doğacak huzursuzluğa yorulur.

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Rüyada yavru kedi sevmek

Rüyada yavru kedi sevmek, rüya sahibinin çevresince sevilen ve umudunu kaybetmeyen bir kimse olacağına işaret eder. Yardım ettiği kimselerin ileride kendisine destek olacağına da yorulur. Kedi yavrusu sevmek, hanedeki küçüklerden görülecek hayra ve gönül ferahlığına delalet eder.

Rüyada kediye sarılmak ve kediyi kucaklamak

Rüyada kediye sarılmak, gösterilen şefkatin bir adım ileri gitmesine ve rüya sahibinin bir kimseyi himayesine almasına işaret eder. Kedi kucaklamak, sorumluluğun gönüllü olarak üstlenilmesine delalet eder. Kucağında kedi görmek, yakın çevreden birinin rüya sahibine güvendiğine; kedinin boynuna sarılması ise kurulan yakınlığın karşılıklı olduğuna yorulur. Kedi sevmek ve öpmek, gönül almaya ve dargınlığın giderilmesine alamettir.

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Rüyada evde kedi görmek

Rüyada evde kedi görmek, hane içinde huzursuzluğa ve dikkat edilmesi gereken bir kimseye işaret eder. Kimi tabirde uzun zamandır görülmeyen genç bir kadından gelecek kötü habere yorulur. Evin içinde uysal bir ev kedisi görmek ise hanede ferahlığa ve rahatlığa delalet eder. Evi kedi basması, ev halkının işine karışan ve huzuru bozan kimselerin çoğaldığına alamettir. Tuvalette kedi görmek, gizli kalması gereken bir meselenin başkasının eline geçeceğine işarettir.

Rüyada eve kedi girmesi

Rüyada eve kedi girmesi, hane içine girebilecek bir hırsıza ve dikkat edilmesi gereken bir kimseye delalet eder. Kedi evden bir şey alıp çıkarsa mal kaybına ve ödenmesi gereken bir yükümlülüğe işarettir. Eve kedi girdiğini görmek, rüya sahibinin mahremine yaklaşan, gördüğünü ve duyduğunu dışarı taşıyan bir kimseye yorulur. Bu rüyanın yerleşik tabiri hırsız ve mal kaybıdır. Kapıdan giren kedinin berekete ve beklenmedik bir yerden gelecek paraya yorulması ikinci sırada gelir. Kedi eve girdiği hâlde rahat durur ve zarar vermezse, gelen kimsenin hane halkına faydası dokunacağına alamettir.

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Rüyada eve yavru kedi girmesi, haneye gelecek küçük bir hayra ve rüya sahibinin himayesine girecek bir kimseye işaret eder. Eve kedi yavrusu girmesi, yetişkin kedide görülen hırsız yorumunu taşımaz; ev halkına sevinç getirecek bir habere delalet eder.

Rüyada evde kedi yavrusu görmek

Rüyada evde kedi yavrusu görmek, hanedeki huzurun artmasına ve ev halkı arasındaki sevginin güçlenmesine işaret eder. Evde yavru kedi görmek, rüya sahibinin evinde büyüyüp gelişecek bir işe delalet eder. Evin içinde kedi yavrusu görmek, ev düzeninin genişlemesine ve küçük bir sevince yorulur.

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Rüyada kedinin öldüğünü görmek

Rüyada kedinin öldüğünü görmek kötülükten korunmaya alamettir. Rüya sahibine zarar verme planı içinde olan kimsenin tasarladığı işin boşa çıkacağına, sıkıntıların ortadan kalkacağına ve huzurlu bir döneme girileceğine delalet eder. Bu rüyada ölüm anına tanık olunması, husumetin rüya sahibinin gözü önünde son bulacağına işaret eder. Kedi ölmesi, uzun süredir devam eden bir çekişmenin kapanmasına yorulur. Evcil kedinin öldüğünü görmek, hane içinde işleri gören ya da ev halkını koruyan bir kimsenin uzaklaşacağına delalet eder. Kedi ölmesi görmek, rüya sahibinin üzerindeki baskının kalkmasına ve bundan sonra tedbir almasına gerek kalmayacağına alamettir.

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Rüyada ölü kedi görmek

Rüyada ölü kedi görmek hayırlı sayılır. Rüya sahibinin kötülükten korunacağına ve düşmanın zarar veremeden çekilip gideceğine işaret eder. Burada ölüm anı görülmez, ölmüş bir bedenle karşılaşılır; bu yüzden tabir husumetin çoktan bitmiş olmasına ve geriye yalnız izinin kaldığına yorulur. Sıkıntıların kalkacağına, huzur ve refah içinde yaşanacağına delalet eder. Ölen kedi görmek, rüya sahibini uğraştıran bir meselenin kendiliğinden kapandığına alamettir.

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Rüyada ölmüş kedi görmek, kötülüğün def olmasına ve düşmanın gücünü yitirmesine alamettir. Rüya sahibinin uzun süredir uğraştığı bir sıkıntının sona ereceğine işarettir. Evde ölmüş kedi görmek, hane içindeki huzursuzluğun kaynağının ortadan kalkacağına delalet eder.

Rüyada kedi ölüsü görmek hayra yorulur. Kötülükten korunmaya ve düşmanın kötü emeline ulaşamayacağına alamettir. Rüya sahibinin sıkıntılarının ortadan kalkacağına, tedirgin geçen günlerin sona ereceğine delalet eder.

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Rüyada ölü kedi yavrusu görmek, haneye gelmesi beklenen küçük bir sevincin gecikmesine işaret eder. Yavru kedi ölüsü görmek, umut bağlanan bir işin başlangıçta kalacağına delalet eder. Yavru kedi öldüğünü görmek ise kısa sürede telafi edilecek bir üzüntüye yorulur.

Rüyada ölen kediyi canlı görmek

Rüyada ölen kediyi canlı görmek, bittiği sanılan bir husumetin yeniden canlanmasına işaret eder. Uzaklaştığı düşünülen bir kimsenin rüya sahibinin hayatına dönmesine ve tedbirin yeniden alınması gerektiğine delalet eder.

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Rüyada kediler görmek

Rüyada kediler görmek, rüya sahibinin kalabalık ve neşeli bir aile içinde olacağına, haneye misafir geleceğine işaret eder. Kediler sakin ve uysalsa gelecek misafirin hayır getireceğine delalet eder. Kediler huzursuzsa gıybetten ve boş sözden çıkacak tartışmalara, kurnaz dostlara yorulur. Kedilerin çiftleştiğini görmek, çevredeki kimseler arasında kurulacak bir ortaklığa ve bu ortaklığın rüya sahibinin işlerine yansıyacağına alamettir.

Rüyada çok kedi görmek

Rüyada çok kedi görmek, rüya sahibinin kalabalık ve neşeli bir topluluğa dahil olacağına işaret eder. Kediler sakinse yaklaşan fırsatlara ve berekete, huzursuzsa gıybetten doğacak çekişmelere delalet eder. Birden fazla kedi görmek ve çok fazla kedi görmek, çevrenin genişlemesine ve bu genişlemeyle gelen sorumluluğa yorulur.

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Rüyada bir sürü kedi görmek

Rüyada bir sürü kedi görmek evlat sahibi olmaya ve kalabalık, huzurlu bir aile içinde bulunmaya işaret eder. Bir başka yorumda kurnaz ve hilekâr dostlara, dedikodudan çıkacak tartışmalara yorulur. Kedilerin sayısının fazlalığı, rüya sahibinin işine karışan kimselerin de çoğaldığına delalet eder.

Rüyada kedi sürüsü görmek

Rüyada kedi sürüsü görmek, kalabalık bir topluluğa karışmaya ve haneye misafir gelmesine işaret eder. Kediler huzursuzsa dedikodudan ve boş sözden doğacak çekişmeye yorulur.

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Rüyada iki ve üç kedi görmek

Rüyada iki kedi görmek, rüya sahibinin arasında kalacağı iki kimseye ve ikisinin de ondan beklentisi olduğuna işaret eder. Üç kedi görmek, çevredeki çekişmenin daha geniş bir halkaya yayılacağına delalet eder.

Rüyada kedilerin kavga ettiğini görmek

Rüyada kedilerin kavga ettiğini görmek, rüya sahibinin çevresindeki iki taraf arasında çıkacak bir çekişmeye işaret eder. Kedi kavgası görmek, bu çekişmenin rüya sahibini doğrudan hedef almadığına, buna karşılık işlerini aksatacağına delalet eder. Kedilerin kavgası görmek, aile içinde ya da iş çevresinde tarafların ayrışmasına yorulur.

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Rüyada kedi doğumu ve anne kedi

Rüyada kedi doğumu ve anne kediyi görmek hayırlı günlerin başlangıcına ve haneye girecek berekete işaret eder. Kedinin doğurduğunu görmek, gebe kedi görmek ve anne kediyi yavrularıyla birlikte görmek tabirde ayrı ayrı ele alınır. Kedinin yavrularını emzirmesi de bu dalın içinde yer alır.

Rüyada kedinin doğurduğunu görmek

Rüyada kedinin doğurduğunu görmek hayırlı günlerin başlangıcına işarettir. Evli kimse için evlat sahibi olmaya, bekâr kimse için mutlu bir evliliğe yorulur. Uzun süredir görüşülmeyen bir kimseyle karşılaşmaya ve bu vesileyle gelecek kazanca da delalet eder. Kedinin doğurması, rüya sahibinin elindeki küçük bir işin büyüyeceğine ve kendisine kazanç getireceğine alamettir. Kedi doğumu görmek, hanede bir eksiğin tamamlanacağına işaret eder. Doğuran kedi görmek ve kedi doğurması görmek, haneye gelecek berekete ve sevince yorulur.

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Rüyada kedinin doğum yaptığını görmek, beklenen bir müjdenin yakın olduğuna ve hayırlı bir dönemin başladığına delalet eder. Doğum yapan kedi görmek, rüya sahibinin emeğinin karşılığını almasına işarettir. Doğum yapmış kedi görmek ise hayrın gerçekleşmiş olduğuna ve neticesinin görüleceğine yorulur.

Rüyada yavrulamış kedi görmek, haneye gelen bereketin çoğalmasına ve ev halkının sayısının artmasına işaret eder. Kedi yavruladığını görmek, uzun süredir beklenen bir haberin ulaşacağına delalet eder.

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Rüyada hamile kedi görmek

Rüyada hamile kedi görmek, elden çıkmış bir fırsatın geri kazanılacağına ve rahat bir döneme girileceğine işaret eder. Kimi tabirde şefkatli bir kadına, kimi tabirde ise husumet besleyen bir kadına yorulur. Kedinin gebe olması, henüz açığa çıkmamış bir işin hazırlık aşamasında olduğuna delalet eder.

Rüyada kedi ve yavrularını görmek

Rüyada kedi ve yavrularını görmek, hane içinde sevgi ve korunmaya, bolluk ile huzurun artmasına delalet eder. Ev halkı arasındaki kırgınlıkların biteceğine ve sıkıntıların son bulacağına işarettir. Kedi ve yavrusunu görmek, rüya sahibinin sorumluluğunu üstlendiği bir kimseyle arasındaki bağın güçleneceğine yorulur. Doğum yapmış kedi ve yavrularını görmek, beklenen hayrın neticeye ulaştığına alamettir.

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Rüyada anne kedi ve yavrularını görmek, ev halkını koruyup gözeten bir kimsenin varlığına ve onun sayesinde hanede huzurun sürmesine işaret eder. Yavrularını kollayan kedi görmek, dargınlıkların sona ereceğine ve evdeki bolluğun artacağına delalet eder.

Rüyada kedi emzirmek

Rüyada kedi emzirmek, rüya sahibinin bakımını üstlendiği bir kimseye rızık kapısı olmasına işaret eder. Kediye süt vermek ve yavru kediye süt vermek, yapılan iyiliğin karşılığının berekete dönmesine delalet eder. Kedinin yavrularını emzirmesi, hane içindeki küçüklerin gözetildiğine ve evdeki düzenin sürdüğüne yorulur.

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Rüyada kediye bakmak ve yardım etmek

Rüyada kediye bakmak ve yardım etmek, rüya sahibinin çevresindeki kimselere destek olmasına ve bu desteğin berekete dönmesine delalet eder. Kediyi beslemek, sahiplenmek, kurtarmak ve yıkamak tabirde dört ayrı eylemdir. Dördünde de fail rüya sahibidir ve tabir onun kediye gösterdiği ilgiye göre kurulur.

Rüyada kedi beslemek

Rüyada kedi beslemek hayra yorulur. Rüya sahibinin çevresindeki kimselere maddi ve manevi destek vereceğine, elde edeceği büyük bir kazanca ve alacağı güzel haberlere delalet eder. Evde kedi beslemek, hane halkının sorumluluğunu taşımaya ve bu sorumluluğun berekete dönmesine işarettir. Kedi sahiplenip beslemek, bir kimseyi himayeye alıp uzun süre gözetmeye alamettir. Beslenen kedinin semiz ve rahat olması, rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine işaret eder.

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Rüyada kediye yemek vermek şefkate, merhamete ve çevredeki kimselere destek olmaya delalet eder. Alınacak güzel haberlere ve hayatın bereketlenmesine işarettir. Kedilere yemek vermek, iyilik yapmaya ve çevreye karşı sorumluluk almaya, rüya sahibinin hayır işleriyle bereket bulacağına yorulur. Kediye su vermek, muhtaç bir kimsenin darlığını gidermeye delalet eder. Kediye mama vermek ve kedi maması görmek, hazır bir rızka ve kolay elde edilecek bir kazanca işaret eder. Kediye ekmek vermek, evden çıkan hayrın eve daha fazlasıyla döneceğine; kediye et vermek, verilen desteğin büyük ve etkili olacağına alamettir.

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Rüyada yavru kedi beslemek, rüya sahibinin küçük bir işi ya da yeni tanıdığı bir kimseyi gözetmeye başladığına işaret eder. Kedi yavrusu beslemek, bugün küçük görünen bir emeğin ileride kazanca dönüşeceğine delalet eder.

Rüyada kedi sahiplenmek

Rüyada kedi sahiplenmek, sorumluluk almaya ve yeni bir başlangıca delalet eder. Rüya sahibinin hayatına yeni bir kimsenin gireceğine, bunun hem sevinç hem bir miktar yük getireceğine işarettir. Kedi almak ve eve kedi almak, haneye katılacak bir kimseye ya da üstlenilecek yeni bir işe yorulur. Beyaz kedi sahiplenmek, gelen kimsenin hane halkına faydası dokunacağına alamettir. Kucağına kedi almak, rüya sahibinin bir kimseyi koruması altına aldığına işaret eder.

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Rüyada yavru kedi sahiplenmek, rüya sahibinin küçük bir kimseyi ya da yeni kurulmuş bir işi himayesine almasına işaret eder. Kedi yavrusu sahiplenmek, hayırlı bir başlangıca ve zamanla büyüyecek bir sevince delalet eder.

Rüyada kedi kurtarmak

Rüyada kedi kurtarmak, zor durumdaki bir kimseye yardım etmeye ve bu iyiliğin karşılığını görmeye işaret eder. Yavru kedi kurtarmak ve yavru kedileri kurtarmak, himayeye muhtaç kimselerin sıkıntısını gidermeye delalet eder. Yanan kediyi kurtarmak, büyük bir zarara uğramak üzere olan kimsenin son anda korunmasına yorulur. Hasta kediye yardım etmek ise hane halkından birinin şifa bulmasına alamettir.

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Rüyada kedi yıkamak

Rüyada kedi yıkamak ferahlığa ve rahata delalet eder. İş hayatında ve aile hayatında düzenin kurulacağına, dert ve kederlerin sona ereceğine işarettir. Rüya sahibinin gelirinin artacağına ve eline geçen fırsatları kazanca çevireceğine yorulur.

Rüyada kediyle birlikte başka hayvan görmek

Kedinin yanında görülen hayvan tabiri kendi yönüne çeker. Fare, köpek, yılan ve kuş rüyada kediyle birlikte göründüğünde her biri ayrı bir karşılık taşır. Kedinin o hayvanı yakalaması ya da onunla aynı yerde durup beklemesi de ayrı ayrı tabir edilir.

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Rüyada kedi ve fare görmek

Rüyada kedi ve fare görmek nifaka ve iki yüzlülüğe yorulur. Çevrede birbirini kollayan ve birbirinin açığını arayan kimseler bulunduğuna işarettir. Kediyle fare görmek, karşıt iki güç arasındaki çekişmeye ve gizli yürütülen bir mücadeleye delalet eder. Kedi fare görmek, fare ve kedi görmek, kedi ve fareyi bir arada görmek, rüya sahibinin arasında kaldığı iki taraflı bir hesaplaşmaya işaret eder.

Rüyada kedinin ağzında fare görmek nifaka ve iki yüzlülüğe delalet eder. Zayıf tarafın çoktan ele geçirildiğine ve elinden kurtulma imkânının kalmadığına işarettir. Fare kedinin ağzında görüldüğü için tabir, çekişmenin sürdüğüne değil sonuçlandığına bağlanır.

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Rüyada kedinin fare yakalaması, kurnaz bir kimsenin zayıf birini ele geçirmesine işaret eder. Kedinin fare yakaladığını görmek ve kedinin fareyi yakaladığını görmek, çevredeki gizli hesaplaşmanın sonuçlanacağına delalet eder. Kedinin fare kovalaması ise bu hesaplaşmanın henüz sürdüğüne yorulur.

Rüyada kedinin fare yediğini görmek, güçlü tarafın üstünlüğünü tamamlamasına ve zayıf olanın elindekini kaybetmesine işaret eder. Kedinin fareyi yemesi ve kedi fare yemesi, çevrede süren çekişmenin tek taraflı biteceğine delalet eder.

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Rüyada kedi köpek görmek

Rüyada kedi köpek görmek, çevrede hem sadık dostların hem de ikiyüzlü ve kurnaz kimselerin bulunduğuna işaret eder. Kedi zarar vermek isteyen kimseye, köpek ise koruyup kollayan sadık dosta yorulur. Kedi ve köpek görmek, bu iki kimsenin aynı çevrede bulunduğuna ve rüya sahibinin ikisini ayırt etmesi gerektiğine delalet eder. Kedi köpek yavrusu görmek ve yavru kedi ile köpek görmek, zıtların uyumuna ve beklenmedik birleşmelere alamettir.

Rüyada kedi köpek kavgası görmek, rüya sahibinin çevresindeki iki kimsenin açık bir çekişmeye girmesine işaret eder. Kavgadan köpeğin galip çıkması, sadık dostun üstün geleceğine delalet eder.

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Rüyada kedi ve yılan görmek

Rüyada kedi ve yılan görmek, birbirine düşman iki kimsenin rüya sahibinin çevresinde karşı karşıya gelmesine işaret eder. Kedinin ağzında yılan görmek, gizli düşmanın etkisiz kalmasına delalet eder. Kedinin yılan yakaladığını görmek ve kedinin yılanı öldürmesi, rüya sahibine yönelen zararın bir başkası eliyle giderileceğine yorulur. Yılanın kediyi ısırması ise evi ve hane halkını koruyan kimsenin zarar görmesine alamettir.

Rüyada kedinin ağzında kuş ve balık görmek

Rüyada kedinin ağzında kuş görmek, elde tutulan bir hayrın kurnaz bir kimsenin eline geçmesine işaret eder. Kedinin ağzından kuşu kurtarmak, kaybedilmek üzere olan bir hakkın geri alınmasına delalet eder. Kedinin ağzında balık görmek, rüya sahibinin rızkına ortak olmak isteyen bir kimseye yorulur.

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Rüyada yaralı ve hasta kedi görmek

Rüyada yaralı ve hasta kedi görmek, husumet besleyen kimsenin güçten düşmesine ve rüya sahibine yönelen zararın kırılmasına delalet eder. Kedinin yaralı, hasta ya da kör olması tabirde ayrı başlıklardır. Yaranın dışarıdan gelmesi, hastalığın kedinin kendi bünyesinden çıkması ve körlüğün görmeyi engellemesi bu başlıkları birbirinden ayırır.

Rüyada yaralı kedi görmek

Rüyada yaralı kedi görmek, kısa zamanda sıkıntıların sona ereceğine ve hayırlı gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Kediyi yaralayan bir başka el olduğu için tabir, husumet besleyen kimsenin dışarıdan gelen bir darbeyle güçten düşmesine bağlanır. Rüya sahibi bu zarardan kendisi uğraşmadan kurtulur. Kedinin yaralandığını görmek, düşmanlığın rüya sahibine ulaşmadan kırılacağına yorulur. Yaralı yavru kedi görmek, hane içinde küçük bir üzüntünün yaşanacağına ve bunun çabuk geçeceğine alamettir.

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Rüyada hasta kedi görmek

Rüyada hasta kedi görmek, zarar vermek isteyen kimsenin kendi bünyesinden gelen bir zayıflıkla etkisiz kalacağına delalet eder. Burada husumeti kıran dışarıdan bir müdahale değil, o kimsenin kendi hâlidir. Bu yüzden tabir, sıkıntının kendiliğinden sönmesine ve kısa sürede hayırlı gelişmelerin yaşanmasına bağlanır. Kedinin kustuğunu görmek ve kedinin kusması, haksız yoldan alınmış bir malın geri verilmesine yorulur. Pireli kedi görmek, küçük fakat sürekli rahatsızlık veren meselelere işaret eder. Acı çeken kedi görmek, husumet besleyen kimsenin kendi yaptığından zarar görmesine alamettir.

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Rüyada kör kedi görmek

Rüyada kör kedi görmek, yanıltıcı ve güvenilmez bir durumla karşılaşılacağına işaret eder. Bununla birlikte düşmanların rüya sahibine zarar veremeyeceğine delalet eder. Bir başka tabirde üzüntülü günlerin son bulmasına ve haneye girecek bereketin artmasına alamettir.

Rüyada kanlar içinde kedi görmek

Rüyada kanlar içinde kedi görmek, düşmanlığın açığa çıkmasına ve herkesin görebileceği bir hâl almasına işaret eder. Kediden kan aktığını görmek, husumet besleyen kimsenin uğradığı zararın büyüklüğüne delalet eder. Kedi kanı görmek, çevrede konuşulacak bir çekişmeye yorulur.

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Rüyada kedinin kuyruğunun koptuğunu görmek

Rüyada kedinin kuyruğunun koptuğunu görmek, zarar vermek isteyen kimsenin tesirini kalıcı olarak kaybetmesine işaret eder. Kedinin kuyruğunun kopması, husumetin bir daha eski hâline dönmeyeceğine delalet eder. Kedi kuyruğu görmek, geride kalan küçük bir meseleye yorulur.

Rüyada kedinin balkondan düştüğünü görmek

Rüyada kedinin balkondan düştüğünü görmek, rüya sahibinin çevresindeki bir kimsenin itibar kaybetmesine işaret eder. Kedinin camdan düşmesi ve kedinin balkondan atlaması, hane içindeki bir meselenin dışarıdan duyulmasına delalet eder. Kediye araba çarpması, beklenmedik bir gelişmenin husumeti sona erdirmesine yorulur.

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Rüyada kedinin yandığını görmek

Rüyada kedinin yandığını görmek, zarar vermek isteyen kimsenin kendi tuttuğu yoldan büyük bir ziyana uğramasına işaret eder. Ateşin kediye dokunması, husumetin kökten sona ereceğine delalet eder.

Rüyada kedinin konuşması ve kedi sesi duymak

Rüyada kedinin konuşması tabirde hayır tarafında okunur ve rüya sahibinin bilgi yönünden yükseleceğine delalet eder. Kedi sesi duymak ise bunun karşısında durur, faydasız söze ve gıybet ortamlarında bulunmaya yorulur. Kedinin konuşması ile rüya sahibinin kediyle konuşması da ayrı rüyalardır, birinde söz kediden ötekinde rüya sahibinden çıkar.

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Rüyada kedinin konuşması

Rüyada kedinin konuşması, rüya sahibinin önemli bir ilim öğrenip aziz bir konuma geleceğine delalet eder. Çevredeki gizli niyetlere ve dikkat edilmesi gereken sözlere de işarettir. Kedinin konuştuğunu görmek, saklanan bir meselenin beklenmedik bir ağızdan duyulacağına yorulur. Kedi konuşması, rüya sahibine söylenen sözün göründüğünden fazla anlam taşıdığına alamettir.

Rüyada konuşan kedi görmek, rüya sahibinin ilim ve mertebe kazanacağına işaret eder. Çevresindeki kimselerin gizlediği niyetlerin açığa çıkacağına delalet eder. Kedinin söylediği söz hoşa gidiyorsa hayırlı bir habere, hoşa gitmiyorsa alınacak bir uyarıya yorulur.

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Rüyada kediyle konuşmak

Rüyada kediyle konuşmak, rüya sahibinin ilim öğrenip mertebe kazanacağına işaret eder. Çevresindeki gizli niyetlerin kendisine açılacağına da yorulur. Kedi ile konuşmak, niyeti belli olmayan bir kimseyle doğrudan görüşüp meseleyi çözmeye delalet eder. İslami tabirde bu rüya, öğrenilen bilginin rüya sahibini üstün bir yere taşımasına alamettir.

Rüyada kedi sesi duymak

Rüyada kedi sesi duymak, gereksiz sözlere, faydasız konuşmalara ve gıybet ortamlarında bulunmaya yorulur. Sesin şiddetli olması, rüya sahibi hakkında konuşulanların artacağına delalet eder.

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Rüyada kedi miyavlaması duymak, aile bireyleri arasındaki birliğe ve kırgınlıkların geçeceğine işaret eder. Kurulacak ortaklıkların kazanç getireceğine delalet eder. Bir başka yorumda bir dostun yardım çağrısına yorulur.

Rüyada kedi kovalamak

Rüyada kedi kovalamak, hane içinden kötülüğü uzaklaştırmaya işaret eder. Ömrün uzamasına, sağlığın düzelmesine ve aile içinde birlik kurulmasına delalet eder. Kimi tabirde bu rüya zor günlere karşı bir uyarı sayılır, yaygın yorum ise meselelerin çözülmesi yönündedir. Kedi kovalaması, rüya sahibinin rahatsız olduğu bir kimseyi çevresinden uzaklaştıracağına yorulur. Evden kedi kovalamak, hane halkının huzurunu bozan kimseyle bağın koparılmasına işaret eder. Kedi dövmek ve kovalamak ise bu ayrılığın sert olacağına alamettir.

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Rüyada evden kedi çıkarmak

Rüyada evden kedi çıkarmak, düşmanlara ve zarar vermek isteyen kimselere karşı koymaya delalet eder. Uzun süredir rüya sahibini meşgul eden meselelerin çözüleceğine işarettir. Evden kedi çıkarmaya çalışmak, mücadelenin henüz sürdüğüne ve neticeye varmak için sabır gerektiğine yorulur. Kediyi dışarı atmak, husumetin kesin biçimde sona erdirilmesine işaret eder. Kedinin eve girmesini engellemek ise zarar gelmeden tedbir alınmasına alamettir.

Rüyada eve kedi girmesi ve kovalamak

Rüyada eve kedi girmesi ve kovalamak, haneye yönelen zararın içeri girdikten sonra fark edilip def edilmesine işaret eder. Rüya sahibinin geç kalmadan tedbir aldığına ve gelen kimsenin muradına eremeyeceğine delalet eder.

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Rüyada kediye zarar vermek

Rüyada kediye zarar vermek, husumet besleyen kimseye galip gelmeye ve onun tesirini kırmaya delalet eder. Kediyi öldürmek, kesmek ve dövmek aynı eksenin üç ayrı şiddetidir, her biri tabirde kendi karşılığını taşır. Bu dal kediden korkmak dalının karşı kutbunda durur, çünkü burada üstünlük rüya sahibindedir.

Rüyada kedi öldürmek

Rüyada kedi öldürmek, bir hırsızı yakalamaya ve ona galip gelmeye delalet eder. Art niyetli bir kimsenin varlığının fark edileceğine ve ona karşı önlem alınacağına işarettir. Kedi öldürmeye çalışmak, mücadelenin başladığına fakat henüz sonuçlanmadığına yorulur. Kedi boğmak, husumet besleyen kimsenin susmasına ve dedikodunun durmasına delalet eder. Kedi yakmak, husumetin geriye dönülmeyecek biçimde sona erdirilmesine alamettir. Öldürülen kedi siyahsa gizli bir düşmandan kurtulmaya işaret eder.

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Rüyada kedi kesmek

Rüyada kedi kesmek, bir hırsızı ya da düşmanı etkisiz hâle getirmeye işarettir. Rüya sahibinin karşılaştığı meseleleri kesin ve net biçimde çözeceğine, hasetçi kimselerden kurtulacağına ve gizli düşmanlarla bağlarını koparacağına delalet eder. Bıçakla kedi kesmek, keskin akla ve kararlı iradeye yorulur. Kedi kafası kesmek, kedi kafası koparmak ve kedinin kafasını koparmak, husumetin kaynağını ortadan kaldırmaya işaret eder. Kedinin kafasının kesildiğini görmek ve kedinin kafasının koptuğunu görmek, düşmanın artık tesirinin kalmadığına alamettir. Kedinin boğazının kesildiğini görmek, rüya sahibi hakkında konuşan kimsenin susturulacağına delalet eder. Başkasının kedi kestiğini görmek, rüya sahibinin mücadele edeceği sıkıntılara ve akıllıca karar alması gerektiğine işaret eder. İkinci bir tabirde bu rüya, yüksek bir mevkide önemli görevler üstlenmeye ve sağlığın yerinde kalmasına yorulur; buna karşılık maddi ve manevi olarak yıpratacak bir kimseyle yakınlık kurulacağına delalet eder.

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Rüyada kedi dövmek

Rüyada kedi dövmek, zarar vermek isteyen kimseye karşı koymaya ve onu geri çevirmeye işaret eder. Kediyle kavga etmek, açık bir çekişmeye girmeye delalet eder. Kediye vurduğunu görmek, kedi vurduğunu görmek ve kediye tekme atmak, husumetin sözden fiile dökülmesine yorulur. Kedi yaralamak, düşmanın gücünü kırmaya, buna karşılık onu tamamen ortadan kaldıramamaya alamettir.

Rüyada kediden korkmak ve kedinin kaçması

Rüyada kediden korkmak, rüya sahibinin çevresinde güvenmediği bir kimse bulunduğuna delalet eder. Kedinin kaçması ise ters yönde, borç ve maddi yükümlülük doğmasına yorulur. Bu dalda korkan taraf rüya sahibi, kaçan taraf kedi olduğu için tabir ikiye ayrılır.

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Rüyada kediden korkmak

Rüyada kediden korkmak, gizli düşmanlıklar karşısında tedbirli olunması gerektiğine işaret eder. Duyulan korkunun şiddeti, tedbirin ne ölçüde sıkı tutulacağına delalet eder. Bir başka yorumda çok sıkıntı çekmiş bir kimsenin rahata kavuşacağına, iyi bir kazanç elde edip ailesiyle paylaşacağına yorulur. Kedi görmek ve korkmak, tehlikenin vaktinde fark edildiğine işarettir. Kediden kurtulmaya çalışmak, husumetten uzaklaşmak için gösterilen çabaya alamettir.

Rüyada kedinin kaçtığını görmek

Rüyada kedinin kaçtığını görmek, borç ve maddi yükümlülük doğmasına işaret eder. Büyük bir üzüntünün ardından gelecek ferahlığa da delalet eder. Kedinin evden kaçtığını görmek ve kedinin evden kaçması, hane halkına destek olan bir kimsenin uzaklaşmasına yorulur.

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Rüyada kedinin kaybolduğunu görmek

Rüyada kedinin kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin elindeki bir imkânı yitirmesine işaret eder. Kedi kaybetmek, hane içinde işleri gören bir kimsenin ayrılmasına delalet eder. Kaybolan kedi aramak, yitirilen imkânı geri kazanmak için gösterilen çabaya yorulur. Kaybolan kediyi görmek ise kaybın telafi edileceğine alamettir.

Rüyada kedi pisliği görmek

Rüyada kedi pisliği görmek, parasal bakımdan iyi gelişmelere ve doğru yatırımlar vesilesiyle varlıklı bir hayat sürmeye işaret eder. Beklenmedik bir maddi fırsata ve bereketli bir döneme girileceğine delalet eder, kurulacak ortaklıkların işleri büyüteceğine de yorulur. Kedi boku görmek, doğru kararlar alınması hâlinde maddi durumun düzeleceğine işarettir. Evde kedi dışkısı görmek, hane halkını da etkileyecek bir kazanca alamettir. Kedi dışkısı temizlemek ve kedi çişi temizlemek, süregelen tartışmaların büyüyeceğine, buna karşılık bazı işlerden kazanç sağlanacağına delalet eder. Kedinin kaka yaptığını görmek, eldeki paranın artmasına yorulur. Yavru kedi dışkısı görmek, sevilen kimselerle araya soğukluk girmesine işaret eder; hasta kimse için eski neşeye kavuşmaya alamettir. Kedinin işediğini görmek ve kedi işemesi görmek, küçük bir kazancın beklenmedik yoldan geleceğine delalet eder. Kedinin üstüne işediğini görmek, gelecek malın bir kimsenin eliyle ulaşacağına işaret eder. Kedinin eve işediğini görmek, haneye girecek berekete yorulur. Dışkıya dokunduğunu görmek ise ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye ve onların hayır duasını almaya delalet eder.

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Rüyada kedi eti görmek ve yemek

Rüyada kedi eti yemek, haram mala, çalıntı eşyaya ve şüpheli yoldan gelen kazanca delalet eder. Kedi eti görmek, rüya sahibinin önüne helal olmayan bir kazanç kapısının çıkacağına işaret eder. Kedi etinden bir parça almak, hırsızlık karşılığı elde edilen menfaate yorulur. Bazı tabirlerde bu rüya yolculuk vesilesiyle mal edinmeye, kimi tabirde gizli ve şüpheli işlere yönelmeye delalet eder. Kedi yemek, elde edilen malın hesabının sorulacağına alamettir. Bu hattın karşısında duran ikinci bir yorum, kedi eti yemeyi düşmanlık besleyen kimselerin yenilgiye uğratılmasına ve maddi bir başarıya bağlar; aynı yorumda pişmiş kedi eti yemek verilen sözlerin tutulmasına, ölmüş kedi eti yemek sıkıntılardan kurtulmaya, çiğ kedi eti yemek ise rüya sahibinin kendi işinin sahibi olmasına işaret eder.