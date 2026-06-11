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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 11 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları

        Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. 11 Haziran 2026 Perşembe akşamı yapılan çekilişin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar sonuç ekranına yöneldi. Süper Loto'da 6 bilen talihlilerin sayısı ve ikramiye tutarları da merak konusu oldu. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan numaralar erişime açıldı. İşte 11 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları ve çekilişe ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...

        Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleştirildi. Perşembe akşamı yapılan çekiliş sonrasında gözler sonuç ekranına çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan sonuçlarla birlikte ikramiye dağılımı da netlik kazandı. Peki 11 Haziran 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte Süper Loto sonuçları...

        11 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        15 - 19 - 30 - 38 - 57 - 60

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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