Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sütü kaynatırken taşırmamak için yapılması gereken yöntem ve sırrı oldukça şaşırtıcı - Habertürk Yaşam

        Sütü kaynatırken taşırmamak için yapılması gereken yöntem ve sırrı oldukça şaşırtıcı

        Süt ocağa konunca tencerenin ağzına bir tahta kaşık koyarsınız. Kaşık taşmayı geciktirir, anneannelerden kalma bir mutfak refleksi. Çoğu kişi bunu yapar ama neden çalıştığını bilmez. Tüyonun arkasındaki bilim bu sıralar sosyal medyada yeniden dolaşıyor: Massey Üniversitesi'nden gıda bilimcilerinin The Conversation'da anlattığı kadarıyla mesele kaşığın kendisinden çok tencerenin içinde olup bitenle ilgili. Herkesin sandığının aksine taşan şey su bile değil.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sütü kaynatırken taşırmamak için yapılması gereken yöntem ve sırrı oldukça şaşırtıcı

        Asıl suçlu su değil

        Bir tencere dolusu musluk suyunu kaynatın. Saatlerce fokurdar ama taşmaz. Çünkü saf suda yüzeye çıkan kabarcığı tutacak bir şey yoktur.Kabarcık çıkar ve patlar, o kadar.

        Taşmayı yaratan, suyun içine giren şeyler. Süt, makarna suyu, pirinç, yulaf lapası. Hepsinde nişasta ve protein var. Bu iki madde kaynayan suyun yüzeyini değiştirir ve köpüğü bir anda yukarı fırlatır. Yani tencerenizi kirleten o ani kabarış suyun değil, içine kattığınız şeyin marifeti.

        Köpük neden bir türlü sönmüyor?

        Kaynayan her sıvıda kabarcık oluşur ve normalde yüzeye çıkıp patlar. Suyun yüzey gerilimi, yani yüzeydeki ince zarın kendini toparlama gücü, bu kabarcıkları kendiliğinden söndürür. Sütte bu mekanizma bozulur.

        Süt ısındıkça içindeki kazein devreye girer. Kazein sütün ana proteinidir. Her hava kabarcığının etrafını ince ama sağlam bir filmle kaplar, neredeyse balon lastiği gibi. Bu film yüzey gerilimini kırar. Bu nedenle kabarcık artık kendi başına patlayamaz ve filmin içinde hapis kalır.

        Nişasta işi büsbütün zorlaştırır. Suya karışan nişasta jel kıvamında yapışkan bir yapı kurarak kabarcıkları birbirine yapıştırır. Sönmeyen, üst üste binen bir köpük tabakası çıkar ortaya. Sütün o sinir bozucu davranışı da bundan kaynaklanır. Birkaç saniye hiçbir şey olmaz ama sonra köpük aniden tencerenin ağzına dayanır. Kabarcıklar tek tek patlayamadığı için biriktikçe birikir ve eşik aşılınca hepsi birden taşar. Gözünüzü ocaktan ayırdığınız üç saniye genellikle tam bu ana denk gelir.

        REKLAM

        Tahta kaşığın hilesi ne?

        Kaşık yükselen köpüğe değdiği anda köpük tabakasının düşmanı olur. Ahşap gözeneklidir, kuru ve hafif pürüzlüdür. Kazein filmiyle korunan kabarcık bu kuru yüzeye dokununca dayanamaz ve içindeki hava boşalıp baloncuk patlar. Bir yandan da kaşık köpükten ve buhardan çok daha soğuktur. Ona çarpan sıcak buharın bir kısmı tekrar suya yoğunlaşır ve köpüğü besleyen buhar kesilir. Değdiği noktada yüzeyin sıcaklığı bir miktar düşer ve oradaki kaynama yavaşlar.

        Hepsi bir araya gelince yükselen köpük tam tepede kesilir. Aynı numara metal kaşıkta tutmaz. Metal ısıyı hızla içine çeker. Üstelik gözeneksiz olduğu için kabarcıkları o verimle patlatamaz. Tahtanın hem kuru hem soğuk olması burada birlikte iş görür.

        REKLAM

        Ama sandığınız kadar güçlü değil

        İnternette "kesin çözüm" diye dolaşan tüyoların atladığı bir nokta da burada. Kaşık köpüğe değdikçe ısınır, buhar onu ıslatır. Isınıp nemlenen ahşap artık ne yeterince soğuk ne de yeterince kurudur. O andan sonra kabarcıkları patlatma ve buharı yoğunlaştırma gücünü kaybeder. Yani kaşık size birkaç saniye kazandırır, o kadar; ateşi kısacak ya da tencereyi çekecek vakti yakalamanız için kısa bir mühlet verir ve ocağın başından ayrılma izni vermez.

        Kaşık yoksa

        Daha büyük bir tencere köpüğün yükselmesine fazladan boşluk bırakır, en sade çözüm budur. Ateşi taşma başlamadan kısmak da işe yarar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri: Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti, Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, 2026 Dünya Kupası başlıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZEL'İN EKİBİNDEKİ 28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclis...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        "Hanehalkı 1.8 milyar dolar sattı"
        "Hanehalkı 1.8 milyar dolar sattı"
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası