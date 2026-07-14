Başrollerinde Mark Wahlberg, Michelle Dockery ve Topher Grace'in yer aldığı Ölümcül Uçuş, tek mekânda geçen gerilim dolu hikâyesiyle öne çıkıyor. Küçük bir uçakta geçen ölüm kalım mücadelesini konu alan yapım, sürprizlerle dolu senaryosu sayesinde izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren film, karakterler arasındaki güven krizini etkileyici bir şekilde işliyor. 2024 yapımı ABD filmi, 1 saat 31 dakikalık süresi boyunca temposunu düşürmeden ilerliyor. Peki, TV'de ilk kez! Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Uçuş ne zaman vizyona girdi? İşte filme dair tüm ayrıntılar...

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ÖLÜMCÜL UÇUŞ (FLIGHT RISK) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, önemli bir tanığın güvenli bir şekilde mahkemeye ulaştırılması için Alaska'nın zorlu coğrafyasında gerçekleştirilen uçuşu konu alıyor. Bir hava polisi, koruma altındaki tanığı küçük bir uçakla taşırken pilotun göründüğü kişi olmadığını fark eder.

Uçuş sırasında ortaya çıkan gerçekler, uçaktaki herkes için ölümcül bir mücadeleyi başlatır. İhanet, güven ve hayatta kalma temalarının işlendiği hikâye, izleyiciyi son ana kadar merak içinde bırakıyor.

ÖLÜMCÜL UÇUŞ (FLIGHT RISK) OYUNCULARI KİMLER?

Mark Wahlberg

Michelle Dockery

Topher Grace

Leah Remini

Monib Abhat

Paul Ben-Victor

Maaz Ali

ÖLÜMCÜL UÇUŞ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Ölümcül Uçuş (Flight Risk), 1 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. ABD yapımı aksiyon ve gerilim filmi, vizyonda kaldığı dönemde özellikle Mel Gibson'ın yönetmenliği ve Mark Wahlberg'in performansıyla dikkat çekti.