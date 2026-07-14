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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        TV'de ilk kez! Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ölümcül Uçuş (Flight Risk), gerilim ve aksiyon dolu hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü usta oyuncu Mel Gibson otururken, senaryosu ise Jared Rosenberg imzası taşıyor. Yaklaşık 1 saat 31 dakikalık yapım, izleyicilere nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Peki, Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ölümcül Uçuş filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi konusu

        Başrollerinde Mark Wahlberg, Michelle Dockery ve Topher Grace'in yer aldığı Ölümcül Uçuş, tek mekânda geçen gerilim dolu hikâyesiyle öne çıkıyor. Küçük bir uçakta geçen ölüm kalım mücadelesini konu alan yapım, sürprizlerle dolu senaryosu sayesinde izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren film, karakterler arasındaki güven krizini etkileyici bir şekilde işliyor. 2024 yapımı ABD filmi, 1 saat 31 dakikalık süresi boyunca temposunu düşürmeden ilerliyor. Peki, TV'de ilk kez! Ölümcül Uçuş (Flight Risk) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümcül Uçuş ne zaman vizyona girdi? İşte filme dair tüm ayrıntılar...

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        ÖLÜMCÜL UÇUŞ (FLIGHT RISK) FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Film, önemli bir tanığın güvenli bir şekilde mahkemeye ulaştırılması için Alaska'nın zorlu coğrafyasında gerçekleştirilen uçuşu konu alıyor. Bir hava polisi, koruma altındaki tanığı küçük bir uçakla taşırken pilotun göründüğü kişi olmadığını fark eder.

        Uçuş sırasında ortaya çıkan gerçekler, uçaktaki herkes için ölümcül bir mücadeleyi başlatır. İhanet, güven ve hayatta kalma temalarının işlendiği hikâye, izleyiciyi son ana kadar merak içinde bırakıyor.

        ÖLÜMCÜL UÇUŞ (FLIGHT RISK) OYUNCULARI KİMLER?

        Mark Wahlberg

        Michelle Dockery

        Topher Grace

        Leah Remini

        Monib Abhat

        Paul Ben-Victor

        Maaz Ali

        ÖLÜMCÜL UÇUŞ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

        Ölümcül Uçuş (Flight Risk), 1 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. ABD yapımı aksiyon ve gerilim filmi, vizyonda kaldığı dönemde özellikle Mel Gibson'ın yönetmenliği ve Mark Wahlberg'in performansıyla dikkat çekti.

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