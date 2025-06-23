BİLGİ'den bilişim ve teknoloji hukuku alanında yeni yüksek lisans programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bilgi çağının getirdiği hukuki ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı açtı. Bilişim hukuku alanında derinleşmek isteyen hukukçulara yönelik olarak tasarlanan program, bu alanda günümüzde ihtiyaç duyulan yetkin ve donanımlı hukukçuların yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı, güncel gelişmeleri ve uluslararası eğilimleri göz önünde bulundurarak belirli alanlarda derinleşme ve uzmanlaşma olanağı tanıyacak biçimde tasarlandı. Program, bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamaya dönük eğitim içerikleriyle hazırlandı.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, bilişim teknolojileriyle ilgili temel kavramlara ve uluslararası standartlardaki iş süreçlerine hâkim olarak bu bilgileri mevcut yasal düzenlemelere yansıtabilecek donanıma sahip olacak. Öğrenciler, bilişim ve hukuk arasındaki bağlantıyı disiplinlerarası bir bakış açısıyla kurarak karşılaşılan sorunları bütüncül ve analitik biçimde değerlendirebilecek. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin etkilerini analiz ederek internet yönetişimi gibi küresel düzeydeki dinamiklere stratejik katkılar sunabilir.