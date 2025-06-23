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        BİLGİ'den bilişim ve teknoloji hukuku alanında yeni yüksek lisans programı

        İstanbul Bilgi Üniversitesi, hızla değişen dijital dünyanın hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı'nı açtı. Program, bilişimle temas eden her alanda karşılaşılan hukuki sorunlara yanıt verebilecek donanımlı hukukçular yetiştirmeyi hedefliyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:29
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        BİLGİ'den bilişim ve teknoloji hukuku alanında yeni yüksek lisans programı
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        İstanbul Bilgi Üniversitesi, bilgi çağının getirdiği hukuki ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı açtı. Bilişim hukuku alanında derinleşmek isteyen hukukçulara yönelik olarak tasarlanan program, bu alanda günümüzde ihtiyaç duyulan yetkin ve donanımlı hukukçuların yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

        Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı, güncel gelişmeleri ve uluslararası eğilimleri göz önünde bulundurarak belirli alanlarda derinleşme ve uzmanlaşma olanağı tanıyacak biçimde tasarlandı. Program, bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamaya dönük eğitim içerikleriyle hazırlandı.

        Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, bilişim teknolojileriyle ilgili temel kavramlara ve uluslararası standartlardaki iş süreçlerine hâkim olarak bu bilgileri mevcut yasal düzenlemelere yansıtabilecek donanıma sahip olacak. Öğrenciler, bilişim ve hukuk arasındaki bağlantıyı disiplinlerarası bir bakış açısıyla kurarak karşılaşılan sorunları bütüncül ve analitik biçimde değerlendirebilecek. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin etkilerini analiz ederek internet yönetişimi gibi küresel düzeydeki dinamiklere stratejik katkılar sunabilir.

        Programla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya, “Günümüzde dijitalleşmenin etkileri, sadece bireylerin değil, kurumların, meslek gruplarının ve kamu politikalarının da merkezinde yer alıyor. Bilişim teknolojilerinin giderek daha karmaşık hale gelen yapısı, hukuk alanında da yeni düzenlemeleri, yaklaşımları ve uzmanlıkları gerekli kılıyor. Hukukçular için bilişim hukuku, artık özel uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren ayrı bir hukuk dalı olarak öne çıkıyor. Teorik ya da uygulamalı alanlarda çalışan her hukukçunun bilişim hukuku ilkeleriyle karşılaştığı bir dönemde üniversitemiz, bu alanda kapsamlı ve yenilikçi bir eğitim sunmaya hazırlanıyor.” dedi.

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