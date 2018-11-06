Bağışıklık uzmanları, mevsimin grip türünün tahminine dayalı olarak aşılar geliştiriyorlar ve bu yöntemin de hata payı çok yüksek.
DHA'nın Science Alert kaynaklı haberine göre; daha etkili aşı üretmenin bir yolu, virüsün kendi yüzeyinde taşıdığı bir çeşit biyobelirteç olan hemagglutinin birden fazla çeşidine tutunabilen antikorların kullanılması olabilir.
Bu tarz geniş çapta nötralize edici antikorların mevcut olmasına rağmen, bu antikorların yeteri kadar grip belirtisini kapsaması için hala her aşıda birden fazla türüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu da aşıların dağıtımı konusunda birtakım tersliklerin çıkmasına sebep olabildiği gibi daha fazla aşıya ihtiyaç olabileceğine de işaret edebiliyor.
LAMA, DEVE VE DEVEGİLLERE AİT ANTİKOR KULLANILABİLİR
Lama, deve ve devegiller familyasına ait diğer hayvanlarda bulunan bir çeşit antikorun üretiminin ardından, insanlara mevsimsel grip salgınına karşı daha uzun süreli koruma sağlayan bir aşının geliştirilmesi mümkün olabilir.
Uluslararası bir araştırma ekibi, grip virüslerine özgü bir dizi biyobelirtece kilitlenen, antikorların "İsviçre çakısı" sayılabilecek bir antikor tasarladılar. Bu yeni yaklaşım çoklu antikor yapılarını tek bir "çoklu alan" antikoruna sıkıştırıyor.
Daha da iyisi, bu yeni yaklaşım bunu yaparken antikorları, virüsün en derinine ulaşabilecek nano boyutlardaki proteinlere ayrıştırıyor. Bu antikorlar, farelere hem doğrudan enjekte edilen, hem de özel olarak tasarlanmış bir virüs tarafından bulaştırılan grip A ve B çeşidinden, fareleri başarılı olarak korudu.
Haberde, "Araştırma sonuçlarına göre, uygun koşullar altında bu antikorlar gribin 60 farklı çeşidine karşı koruma sağlama kapasitesine sahip gibi görünüyor. Eğer gelecekte yapılacak klinik testler bu yöntemin işe yarayabileceğini kanıtlarsa, bu bize her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden olan ölümcül grip patojeni üzerinde ihtiyacımız olan üstünlüğü sağlar" deniliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.