Alpler'de kırmızı kar 0:00 / 0:00

Reuters

Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir olay için şaka yollu söylenen "Kırmızı kar yağınca..." deyimi, Alpler'de yaşandı. Alpler'in yüksek kesimlerinde görülen "kırmızı kar" bilim insanlarını endişelendirdi. Bilim insanlarına göre bu durum, bölgedeki kar içinde bulunan alglerin renk değiştirmesinden ve iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2500 metre yükseklikte karlı dağ yamacında duran, Eric Marechal elinde kıpkırmızı bir deney tüpü tutuyor. Tüpün içinde "kırmızı kar" olarak adlandırılan bir yoğun örneği var, bu da bilim insanlarının endişelendiriyor.

Grenoble Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi'nden Marechal, "Bu algler yeşil. Ama kardayken, kendini korumak için biraz pigment biriktirir ve kırmızı kar görüntüsü verir." dedi.

Algleri incelemek için bir çift neden olduğunu belirten Marechal, "Birincisi bu az keşfedilmiş bir alan, ikincisi keşfedilen alan gözümüzün önünde eriyor, bu yüzden acil." ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının araştırması devam ederken, kesin olan tek şeyin; yosunların Alpler'deki kar erimesini hızlandırdığı ve bunun iklim değişikliğiyle ilgili olduğu belirtildi.

Bilim insanları, alglerin yayılmasıyla, dünyanın dört bir yanındaki kar ve buzulların erimesi konusunda endişeli.